स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 में पंजाब किंग्स ने दमदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप स्थान हासिल कर लिया है। 210 रनों के बड़े लक्ष्य को आसानी से चेज करते हुए पंजाब ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। दूसरी ओर, 5 बार की चैंपियन चेन्नई की टीम सीजन की खराब शुरुआत के चलते आखिरी पायदान पर पहुंच गई है।

अयुष म्हात्रे की पारी गई बेकार

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए युवा बल्लेबाज अयुष म्हात्रे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों में 73 रन बनाए। उनकी पारी में कई आकर्षक शॉट देखने को मिले, जिससे टीम बड़े स्कोर तक पहुंची। शिवम दुबे ने भी 45 रनों का योगदान दिया और पारी को मजबूती दी। लेकिन इन दोनों की मेहनत के बावजूद टीम जीत हासिल नहीं कर सकी। गेंदबाजी में कमजोरी के कारण चेन्नई इस स्कोर को बचाने में नाकाम रही और मैच गंवा बैठी।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी से आसान जीत

पंजाब किंग्स की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए 50 रन बनाए। उन्होंने रन चेज को बेहद आसान बना दिया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनके अलावा प्रियांश आर्य ने 39 और प्रभसिमरन सिंह ने 43 रन बनाकर अहम योगदान दिया। तीनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने मैच को पूरी तरह एकतरफा बना दिया और पंजाब ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।

पंजाब किंग्स टेबल में टॉप पर

इस जीत के साथ पंजाब किंग्स ने पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है। टीम ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं और 4 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज है। नेट रन रेट भी टीम के पक्ष में है, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है। अगर यही प्रदर्शन जारी रहा तो पंजाब इस सीजन में प्लेऑफ की मजबूत दावेदार बन सकती है।

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुश्किल बढ़ी

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह सीजन की शुरुआत काफी निराशाजनक रही है। टीम ने अब तक दोनों मुकाबले गंवाए हैं और एक भी अंक हासिल नहीं कर सकी है। नेट रन रेट भी काफी खराब हो गया है, जो आगे की राह को और कठिन बना सकता है। अगर टीम को वापसी करनी है तो आने वाले मैचों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी।

IPL 2026 Points Table

1. पंजाब किंग्स, मैच: 2, जीत: 2, हार: 0, रन रेट: +0.637, पॉइंट: 4

2. Rajasthan Royals, मैच: 1, जीत: 1, हार: 0, रन रेट: +4.171, पॉइंट: 2

3. Royal Challengers Bengaluru, मैच: 1, जीत: 1, हार: 0, रन रेट: +2.907, पॉइंट: 2

4. Delhi Capitals, मैच: 1, जीत: 1, हार: 0, रन रेट: +1.397, पॉइंट: 2

5. Mumbai Indians, मैच: 1, जीत: 1, हार: 0, रन रेट: +0.687, पॉइंट: 2

6. Sunrisers Hyderabad, मैच: 2, जीत: 1, हार: 1, रन रेट: +0.469, पॉइंट: 2

7. Gujarat Titans, मैच: 1, जीत: 0, हार: 1, रन रेट: -0.509, पॉइंट: 0

8. Lucknow Super Giants, मैच: 1, जीत: 0, हार: 1, रन रेट: -1.397, पॉइंट: 0

9. Kolkata Knight Riders, मैच: 2, जीत: 0, हार: 2, रन रेट: -1.964, पॉइंट: 0

10. Chennai Super Kings, मैच: 2, जीत: 0, हार: 2, रन रेट: -2.562, पॉइंट: 0