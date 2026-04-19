स्पोर्ट्स डेस्क: Chennai Super Kings (CSK) को Sunrisers Hyderabad (SRH) के खिलाफ 10 रन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद टीम IPL 2026 की प्वाइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ गई। यह मुकाबला Rajiv Gandhi International Stadium में खेला गया।

कैसे हार के बाद भी CSK को मिला फायदा?

आमतौर पर हार के बाद टीम की रैंकिंग गिरती है, लेकिन CSK के मामले में उल्टा हुआ। टीम 8वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच गई। इसका सबसे बड़ा कारण रहा नेट रन रेट (NRR)। मैच से पहले CSK का NRR -0.846 था, जो हार के बावजूद सुधरकर -0.780 हो गया। इस सुधार की वजह से CSK ने Lucknow Super Giants (LSG) को पीछे छोड़ दिया, जिनका NRR -0.804 है, हालांकि दोनों टीमों के 4-4 अंक हैं।

SRH की गेंदबाजी ने दिलाई जीत

SRH की जीत में गेंदबाजों ने अहम भूमिका निभाई।

लक्ष्य: 195 रन

CSK स्कोर: 184/8

श्रीलंकाई तेज गेंदबाज Eshan Malinga ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं स्पिनर शिवांग कुमार ने भी किफायती गेंदबाजी की।

आखिरी ओवर का रोमांच

मैच का रोमांच आखिरी ओवर में चरम पर था, जहां विदर्भ के तेज गेंदबाज Praful Hinge ने 18 रन डिफेंड किए। पहले तीन ओवरों में 50 से ज्यादा रन देने के बावजूद उन्होंने शानदार वापसी की और सिर्फ 7 रन देकर खतरनाक बल्लेबाज जेमी ओवरटन का विकेट लेकर मैच SRH के नाम कर दिया।

कप्तान Ruturaj Gaikwad का बयान

हार के बाद कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने गेंदबाजी यूनिट की तारीफ की। 'लगातार तीन मैचों से हमारी गेंदबाजी शानदार रही है। पावरप्ले में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। हमने 220-230 रन की उम्मीद की थी, लेकिन 200 से कम पर रोकना बड़ी उपलब्धि थी।' उन्होंने आगे कहा: 'इस पिच पर 200 से कम का लक्ष्य किसी भी दिन स्वीकार्य होता है।'

CSK की पुरानी कमजोरी आई सामने

गौर करने वाली बात यह है कि CSK पिछले 8 सालों से 190 से ज्यादा के लक्ष्य का सफल पीछा नहीं कर पाई है। इस मैच में भी 195 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 184 रन तक ही पहुंच सकी।

निष्कर्ष

हालांकि CSK को मैच में हार मिली, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के चलते टीम को प्वाइंट्स टेबल में फायदा हुआ। यह दिखाता है कि IPL में हर रन और हर ओवर का कितना महत्व होता है।