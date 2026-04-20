नई दिल्ली : इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर इयोन मॉर्गन ने रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा बैटिंग सेंसेशन प्रियांश आर्य को पंजाब किंग्स टीम का एक अहम हिस्सा बताया। पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 54 रनों की शानदार जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर अपनी जगह बनाए रखी।

आर्य (93 रन, नाबाद) और कोनोली (87 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 182 रनों की साझेदारी करते हुए आधुनिक पावर-हिटिंग का एक जबरदस्त नजारा पेश किया। उन्होंने LSG की गेंदबाजी की लय बिगाड़ते हुए इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने के इरादे से आर्य ने 4 चौके और 9 छक्के जड़े, जबकि कोनोली ने भी आठ चौके और सात छक्के जड़कर उनका बखूबी साथ दिया।

मॉर्गन ने जियोस्टार पर कहा, 'पंजाब किंग्स अब एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच गई है, जहां वे अब हर बार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सिर्फ अपने कप्तान या किसी सुपरस्टार पर ही निर्भर नहीं हैं। वे मैच में इतने आगे निकल गए थे कि व्यक्तिगत योगदान लगभग गौण हो गए थे; उनकी टीम में इतनी गहराई है कि वे शायद वैसे भी 230-240 रन बना ही लेते। इससे श्रेयस अय्यर जैसे अहम खिलाड़ियों पर से दबाव कम हो जाता है। जब बाकी बैटिंग यूनिट अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है, तो टीम और भी मजबूत हो जाती है, भले ही कुछ खिलाड़ियों को क्रीज पर ज़्यादा समय न मिला हो।'

उन्होंने 'निडर युवा प्रतिभा' प्रियांश आर्य के बैटिंग के अंदाज पर कहा, 'यह एक साफ और आत्मविश्वास से भरा माइंडसेट दिखाता है। वह एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर सामने आते हैं जो साफ सोच रखते हैं और समय के साथ मिलने वाले मौकों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। यह सिर्फ कुछ समय के लिए अच्छी फॉर्म का दौर नहीं है, बल्कि यह पंजाब किंग्स और रिकी पोंटिंग की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके लिए एक तय रणनीति बनाई गई है। प्रियांश आर्य निस्संदेह उस रणनीति का एक अहम हिस्सा हैं।'

कूपर कोनोली की बैटिंग पर मॉर्गन ने कहा, 'वह अभी सिर्फ 22 साल का है, और जब कोई युवा खिलाड़ी पंजाब किंग्स जैसे माहौल में आता है, तो सबसे बड़ी तारीफ यह होती है कि इससे उसका कद कितना बढ़ जाता है। शुरुआत में वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, जो कि रिस्क और रिवॉर्ड के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। एक बार जब वह जम गया, खासकर करीब 20 गेंदें खेलने के बाद तो उसने शानदार तरीके से अपनी बैटिंग का गियर बदला और विरोधी टीम पर जोरदार हमला किया। उसने इस टूर्नामेंट में किसी भी दूसरे खिलाड़ी की तरह ही गेंद को जोरदार तरीके से हिट किया।'