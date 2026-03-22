लाहौर : खिलाड़ियों के नाम वापस लेने और कई देशों की ट्रैवल एडवाइजरी जारी होने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 का आयोजन काफी मुश्किलों के बीच होगा। यह टूर्नामेंट अब लाहौर और कराची तक ही सीमित रहेगा, और मैच बिना दर्शकों के खेले जाएंगे, क्योंकि ऑर्गनाइज़र पश्चिम एशिया में चल रहे विवाद के जवाब में अपने प्लान कम कर रहे हैं।

पहले से तय छह शहरों का शेड्यूल रद्द कर दिया गया है और ओपनिंग सेरेमनी के आस-पास होने वाली आम धूम-धाम भी खत्म कर दी गई है, क्योंकि पीएसएल 2026 अब 26 मार्च को शांत माहौल में शुरू होगा। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में कई दिनों से बातचीत चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री और संबंधित सुरक्षा संस्थाओं के साथ बातचीत भी शामिल थी, जिसके बाद यह तय किया गया कि टूर्नामेंट 26 मार्च से शुरू होगा।

उन्होंने कहा कि मैच शुरू में बिना भीड़ के होंगे और जब तक मौजूदा ग्लोबल हालात बने रहेंगे, तब तक बंद दरवाजों के पीछे खेले जाएंगे। नकवी ने आगे कहा कि ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल कर दी गई है और लीग सीधे मैचों के साथ शुरू होगी, जिसका बदला हुआ शेड्यूल जल्द ही घोषित किया जाएगा।