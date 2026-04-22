कोलंबो : श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने बुधवार को घोषणा की कि लंका प्रीमियर लीग (LPL) का 2026 संस्करण 10 जुलाई से 5 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। SLC ने बताया कि विदेशी खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल 4 मई को खुलेगा। LPL का छठा संस्करण मूल रूप से दिसंबर 2025 में होने वाला था, लेकिन 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप के कारण (जिसकी सह-मेजबानी श्रीलंका, भारत के साथ मिलकर फरवरी-मार्च में करेगा) SLC ने लीग को स्थगित कर दिया। यह स्थगन टी20 विश्व कप 2026 के लिए 'मेजबान स्थलों' (Host Venues) को काफी पहले से तैयार करने की व्यापक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

इस लीग में कुल 24 मैच खेले जाएंगे जिनमें 20 लीग मैच और चार नॉकआउट मुकाबले शामिल हैं। ये मैच चार अलग-अलग जगहों पर होंगे जिसमें कोलंबो में सिंहली स्पोर्ट्स क्लब, आर. प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी में पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और दंबुला में रंगिरी दंबुला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शामिल है।

लीग चरण के दौरान पांचों फ्रेंचाइजी एक-दूसरे के खिलाफ दो-दो बार खेलेंगी जिसके बाद शीर्ष चार टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी। टूर्नामेंट का प्रारूप ऐसा है कि लीग चरण के दौरान सभी पांचों फ्रेंचाइजी एक-दूसरे का दो बार सामना करेंगी। राउंड-रॉबिन चरण के बाद शीर्ष चार टीमें प्लेऑफ में आगे बढ़ेंगी। पहला प्लेऑफ मैच जिसे 'क्वालीफायर 1' कहा जाएगा, शीर्ष दो टीमों के बीच खेला जाएगा; इस मैच का विजेता सीधे फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा।

तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें 'एलिमिनेटर' मैच में एक-दूसरे से भिड़ेंगी। इस मैच का विजेता 'क्वालीफायर 1' में हारने वाली टीम का सामना 'क्वालीफायर 2' में करेगा; यह मैच दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला करेगा। वर्ष 2020 में शुरू हुई LPL अब एक प्रमुख घरेलू T20 टूर्नामेंट बन चुकी है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान है। श्रीलंका क्रिकेट की कार्यकारी समिति के सदस्य, समंथा डोडनवेला, टूर्नामेंट निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभालते रहेंगे।