स्पोर्ट्स डेस्क: Pakistan Cricket Board (PCB) ने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज Blessing Muzarabani पर लगाया गया 2 साल का PSL बैन हटाने से इनकार कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि बोर्ड ने खुद माना है कि खिलाड़ी के साथ कोई आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, इसके बावजूद कार्रवाई जारी रखी गई है।

बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी बैन क्यों?

PCB के मुताबिक, मुजरबानी ने “वर्बल एग्रीमेंट” यानी मौखिक समझौते का उल्लंघन किया है। बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ी ने इस समझौते को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में IPL में खेलने के लिए दूसरी टीम से जुड़ गए। इसी आधार पर उन्हें Pakistan Super League (PSL) से दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।

PCB का आधिकारिक बयान

PCB ने अपने बयान में कहा, 'स्पष्ट ऑफर और शर्तों को स्वीकार करने के बावजूद खिलाड़ी ने अपने दायित्वों को नजरअंदाज किया और दूसरी लीग के साथ समझौता किया।' इस बयान से साफ है कि बोर्ड इस मामले में अपने फैसले पर कायम है और कोई नरमी दिखाने के मूड में नहीं है।

एजेंट ने PCB पर उठाए सवाल

मुजरबानी के एजेंट Rob Humphries ने PCB के फैसले पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी को कभी भी आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, जो NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के लिए जरूरी होता है। '13 फरवरी को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने संपर्क किया था और डील NOC पर निर्भर थी। बिना कॉन्ट्रैक्ट के NOC मिलना संभव नहीं है, लेकिन PSL ने सोशल मीडिया पर साइनिंग का ऐलान कर दिया।' उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर की गई घोषणा किसी भी तरह से कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी जा सकती।

सोशल मीडिया विवाद और आलोचना

एजेंट ने यह भी खुलासा किया कि मुजरबानी को IPL चुनने के कारण पाकिस्तान के फैंस से सोशल मीडिया पर आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में खिलाड़ी को गलत तरीके से निशाना बनाया गया।

अन्य खिलाड़ियों पर कार्रवाई नहीं

दिलचस्प बात यह है कि Dasun Shanaka और Spencer Johnson जैसे खिलाड़ियों ने भी PSL छोड़कर IPL जॉइन किया, लेकिन उनके खिलाफ PCB ने अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। शानाका Rajasthan Royals से जुड़े, जबकि जॉनसन Chennai Super Kings में रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए।

मामला क्यों बना बड़ा विवाद?

यह पूरा मामला इसलिए विवादों में है क्योंकि PCB ने बिना लिखित कॉन्ट्रैक्ट के भी बैन लगाया है, जबकि क्रिकेट में आमतौर पर कानूनी दस्तावेजों को ही प्राथमिकता दी जाती है। इससे बोर्ड की कार्यप्रणाली और नियमों पर सवाल उठने लगे हैं।