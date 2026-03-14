स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे वनडे में एक अजीबोगरीब रन-आउट ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। Salman Ali Agha के आउट होने के तरीके ने मैदान पर बहस छेड़ दी और मैच के दौरान खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। यह घटना Sher-e-Bangla National Cricket Stadium में खेले जा रहे मुकाबले के दौरान हुई।

रिजवान और आगा की शानदार साझेदारी

पाकिस्तान की पारी के दौरान टीम मजबूत स्थिति में थी। Mohammad Rizwan और Salman Ali Agha के बीच चौथे विकेट के लिए 109 रनों की अहम साझेदारी हो चुकी थी और पाकिस्तान मैच में नियंत्रण में दिख रहा था। इसी दौरान 39वें ओवर में एक ऐसी घटना हुई जिसने मैच का रुख ही बदल दिया।

कैसे हुआ यह अजीब रन-आउट

बांग्लादेश के कप्तान Mehidy Hasan Miraz की गेंद पर रिजवान ने हल्का शॉट खेला। गेंद धीमी गति से नॉन-स्ट्राइकर एंड की ओर गई और वहां खड़े आगा के पैड से टकरा गई।

आगा ने सोचा कि गेंद डेड हो चुकी है और उन्होंने उसे उठाकर गेंदबाज को देने की कोशिश की। लेकिन मिराज ने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए गेंद उठाई और बेल्स गिरा दीं। अंपायर ने अपील को सही मानते हुए आगा को रन-आउट दे दिया क्योंकि गेंद अभी भी खेल में थी।

फैसले पर भड़के सलमान आगा

इस फैसले से Salman Ali Agha काफी नाराज दिखे। आउट होने के बाद उन्होंने गुस्से में अपना हेलमेट और ग्लव्स मैदान पर फेंक दिए और बांग्लादेशी खिलाड़ियों से तीखी बहस भी की। इस दौरान Litton Das ने अपने कप्तान का बचाव किया और कहा कि यह पूरी तरह नियमों के अनुसार किया गया रन-आउट था।

‘स्पिरिट ऑफ द गेम’ बनाम नियम

पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मानना था कि आगा सिर्फ गेंद वापस देने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में अपील वापस लेनी चाहिए थी। यहां तक कि Mohammad Rizwan ने भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों से अपील वापस लेने की बात की। हालांकि मेजबान टीम ने अपील वापस लेने से इनकार कर दिया और अंपायर ने भी नियमों के अनुसार फैसला बरकरार रखा।

मैच के बाद मिराज का बयान

मैच के बाद Mehidy Hasan Miraz ने कहा कि उन्होंने उस समय बस तेजी से निर्णय लिया और नियमों के अनुसार अपील की। इस घटना के बाद क्रिकेट जगत में एक बार फिर बहस शुरू हो गई है कि खेल में नियम ज्यादा अहम हैं या ‘स्पिरिट ऑफ द गेम’।