दुबई : दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर प्रेनेलन सुब्राहन को रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन पर क्लीन चिट मिल गई जिससे वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी जारी रख सकते हैं। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की श्रृंखला के केर्न्स में 19 अगस्त को हुए पहले वनडे में उनके अवैध गेंदबाजी एक्शन की शिकायत की गई थी।

इसके बाद 26 अगस्त को ब्रिस्बेन के राष्ट्रीय क्रिकेट केंद्र में उनका स्वतंत्र गेंदबाजी मूल्यांकन किया गया। इसमें पता चला कि उनकी सभी गेंदों में कोहनी आईसीसी के गेंदबाजी नियमों के अंतर्गत 15 डिग्री के भीतर ही मुड़ी थी। आईसीसी ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, ‘आईसीसी ने आज पुष्टि की है कि दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन का गेंदबाजी एक्शन वैध पाया गया है और यह खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी जारी रख सकता है।'

इस ऑफ स्पिनर ने अब तक दक्षिण अफ्रीका के लिए जिम्बाब्वे में एक टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया में एक वनडे सहित केवल दो अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।