मोहाली: जालंधर वॉरियर्स के कप्तान और भारतीय युवा बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने भारतीय T20I टीम में जगह नहीं मिलने के बाद अपने बल्ले से जोरदार जवाब दिया। शेर-ए-पंजाब T20 लीग 2026 में अमृतसर सूर्मास के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों में नाबाद 125 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी पारी के दम पर जालंधर ने 265 रन का बड़ा लक्ष्य महज 16.5 ओवर में 8 विकेट से हासिल कर लिया।

T20I टीम से बाहर होने के बाद खेली तूफानी पारी

प्रभसिमरन को अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। इससे पहले वह जिम्बाब्वे दौरे पर टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिला था। टीम से बाहर होने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने शेर-ए-पंजाब T20 लीग में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को टूर्नामेंट की पहली जीत दिलाई।

प्रभसिमरन ने अपनी नाबाद 125 रन की पारी में 14 चौके और 8 छक्के लगाए। उन्होंने महज 41 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। उनकी बल्लेबाजी इतनी आक्रामक थी कि जालंधर वॉरियर्स ने 265 रन जैसे बड़े लक्ष्य को भी सिर्फ 16.5 ओवर में हासिल कर लिया।

पावरप्ले में ही मचा दिया तहलका

265 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जालंधर ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की। तीसरे ओवर में प्रभसिमरन ने आकाश पांडे के ओवर में चार चौके और एक छक्का लगाया। इसके अगले ओवर में विश्वनाथ सिंह ने जयप्रताप सिंह जोहल के खिलाफ एक चौका और लगातार तीन छक्के जड़ दिए। विश्वनाथ 12 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इसके बाद भी जालंधर की रफ्तार कम नहीं हुई। हरजस सिंह टंडन ने भी आते ही छक्का लगाया। प्रभसिमरन ने अमृतसर के कप्तान अभिषेक शर्मा को भी नहीं बख्शा और उनके ओवर में दो छक्के लगाए।

प्रभसिमरन ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पावरप्ले खत्म होने तक जालंधर का स्कोर 103/1 था। 10 ओवर के बाद टीम 162/1 पर पहुंच चुकी थी और उसे जीत के लिए सिर्फ 103 रन की जरूरत थी।

टंडन के बाद मल्होत्रा ने संभाला मोर्चा

11वें ओवर में शुबम राणा ने हरजस सिंह टंडन को आउट कर जालंधर की दूसरी विकेट हासिल की। टंडन ने 21 गेंदों में 42 रन बनाए और प्रभसिमरन के साथ दूसरे विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की। इसके बाद अनमोल मल्होत्रा ने तेजी से रन बनाना शुरू किया। 14वें ओवर में प्रभसिमरन ने अभिषेक शर्मा के खिलाफ छक्का और चौका लगाकर 41 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। मल्होत्रा ने भी सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

17वें ओवर में प्रभसिमरन ने नमन धीर के खिलाफ एक छक्का और दो चौके लगाकर जालंधर को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। उन्होंने 47 गेंदों में नाबाद 125 रन बनाए, जबकि अनमोल मल्होत्रा 23 गेंदों में 53 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 35 गेंदों में नाबाद 92 रन की साझेदारी की।

नमन धीर का शतक भी नहीं दिला सका जीत

इससे पहले जालंधर वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अमृतसर सूर्मास को शुरुआत में ही झटका लगा और गुरविंदर सिंह भुल्लर ने पहली ही गेंद पर सहज धवन को आउट कर दिया।

इसके बाद अभिषेक शर्मा और नमन धीर ने पारी को संभाल लिया। दोनों ने पावरप्ले में तेजी से रन बनाए। अभिषेक ने छठे ओवर में भुल्लर के खिलाफ लगातार तीन छक्के और एक चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने रंदीप सिंह के ओवर में लगातार दो छक्के लगाकर सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। नमन धीर ने भी 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 10 ओवर के बाद अमृतसर का स्कोर 125/1 था।

अभिषेक 82 पर आउट, धीर ने जड़ा 117

अमृतसर की पारी के दौरान गेंदबाज लगातार दबाव में नजर आए। हालांकि, इमांजोत सिंह चहल ने अभिषेक शर्मा को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। अभिषेक ने 36 गेंदों में 82 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 7 छक्के शामिल थे। राहुल कुमार 10 गेंदों में 13 रन बनाकर 16वें ओवर में आउट हुए। इसके बाद नमन धीर ने पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। उन्होंने 18वें ओवर में अभिनव शर्मा के खिलाफ लगातार चार छक्के लगाए और 53 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

धीर ने 56 गेंदों में 117 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 10 छक्के शामिल थे। हालांकि, पारी के आखिरी चरण में वह सुखदीप बाजवा का शिकार हो गए। जसनप्रीत सिंह ने भी 12 गेंदों में 33 रन बनाए और अमृतसर सूर्मास ने 20 ओवर में 264/5 का स्कोर खड़ा किया।

प्रभसिमरन ने पलट दिया पूरा मैच

अमृतसर की ओर से नमन धीर और अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन प्रभसिमरन सिंह की तूफानी पारी ने उनके शतकों पर पानी फेर दिया। जालंधर वॉरियर्स ने 265 रन का लक्ष्य 19 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हासिल किया। प्रभसिमरन की 125 रन की नाबाद पारी न सिर्फ जालंधर की जीत की सबसे बड़ी वजह बनी, बल्कि भारतीय T20I टीम से बाहर किए जाने के बाद उनका जोरदार जवाब भी मानी जा रही है।