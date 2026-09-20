नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ उतरते ही इतिहास रच दिया। मंधाना महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज बल्लेबाज सुजी बेट्स को पीछे छोड़कर यह खास उपलब्धि अपने नाम की।

सुजी बेट्स को पीछे छोड़ा

बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में स्मृति मंधाना ने सुजी बेट्स के 4,758 टी20I रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। मंधाना के नाम अब महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4,765 रन हो गए हैं। सुजी बेट्स ने 186 मैचों में 4,758 रन बनाए हैं। वहीं, मंधाना ने यह उपलब्धि हासिल करते हुए महिला टी20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

महिला T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-5 बल्लेबाज

स्मृति मंधाना - 4,765 रन

सुजी बेट्स - 4,758 रन

हरमनप्रीत कौर - 4,287 रन

चमारी अटापट्टू - 4,282 रन

सोफी डिवाइन - 3,817 रन

इस सूची में भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर तीसरे स्थान पर हैं, जबकि श्रीलंका की चमारी अटापट्टू चौथे और न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन पांचवें स्थान पर हैं।

बांग्लादेश के खिलाफ 37 रन की तेज पारी

रिकॉर्ड बनाने के बाद स्मृति मंधाना ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में 19 गेंदों पर 37 रन की तेज पारी खेली। उनकी पारी में पांच चौके और दो छक्के शामिल रहे। मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ मिलकर भारत के लिए 72 रन की ओपनिंग साझेदारी भी की। हालांकि, तेज शुरुआत के बाद वह अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल सकीं और आउट हो गईं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी मंधाना का शानदार रिकॉर्ड

स्मृति मंधाना सिर्फ टी20 क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि तीनों फॉर्मेट में भारत की प्रमुख रन स्कोरर में शामिल हैं। उनके नाम अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 10,964 रन हो चुके हैं। महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड की जैन ब्रिटिन के नाम है। उन्होंने टेस्ट में 1,935 रन बनाए हैं। वहीं, महिला वनडे क्रिकेट में मिताली राज 7,805 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं।

भारत की नजरें गोल्ड मेडल पर

एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने-सामने हैं। इस मुकाबले की विजेता टीम गोल्ड मेडल के मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका ने पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में भारतीय टीम की नजरें अब बांग्लादेश को हराकर गोल्ड मेडल मुकाबले में पहुंचने पर हैं।

मंधाना के करियर में जुड़ा एक और बड़ा रिकॉर्ड

स्मृति मंधाना के लिए महिला टी20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनना उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर में एक और बड़ी उपलब्धि है। भारत की टीम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है और इस बीच मंधाना ने अपने नाम एक खास व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है।