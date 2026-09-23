नई दिल्ली: एशियन गेम्स 2026 में श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीतने के कुछ ही घंटे बाद शैफाली वर्मा को ICC महिला T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में बड़ा फायदा मिला। फाइनल में 29 गेंदों पर 48 रन की पारी खेलने वाली शैफाली दो स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गईं और स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे ऊंची रैंकिंग वाली T20I बल्लेबाज बन गईं।

ICC रैंकिंग में शैफाली की बड़ी छलांग

शैफाली वर्मा ने महिला T20I बल्लेबाजों की ICC रैंकिंग में दो स्थान की छलांग लगाई है। उनके अब 756 रेटिंग अंक हैं और वह चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं।

शैफाली ने वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज और अपनी भारतीय ओपनिंग पार्टनर स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ दिया है। रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी 785 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। उनकी हमवतन जॉर्जिया वोल 779 अंकों के साथ दूसरे और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट 766 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

गोल्ड मेडल मैच में खेली 48 रन की पारी

शैफाली ने श्रीलंका के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मुकाबले में 29 गेंदों पर 48 रन बनाए। वह अपना अर्धशतक पूरा करने से सिर्फ दो रन से चूक गईं, लेकिन उनकी इस पारी ने रैंकिंग में उनकी स्थिति को मजबूत करने में मदद की। भारत ने इस मुकाबले में श्रीलंका को 147 रन से हराकर लगातार एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

स्मृति मंधाना छठे नंबर पर

फाइनल में 79 रन की शानदार पारी खेलने के बावजूद स्मृति मंधाना एक स्थान नीचे खिसककर छठे नंबर पर पहुंच गई हैं। उनके नाम 746 रेटिंग अंक हैं। टॉप-10 में शैफाली और स्मृति के अलावा भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी शामिल हैं। हरमनप्रीत 659 रेटिंग अंकों के साथ टॉप-10 में मौजूद हैं।

शैफाली बनीं इस साल की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज

शैफाली वर्मा ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। वह 2026 में महिला T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। शैफाली ने इस साल 24 मैचों में 863 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 39.22 और स्ट्राइक रेट 162.83 है। इस दौरान उन्होंने एक शतक और सात अर्धशतक लगाए हैं। शैफाली ने इस मामले में लॉरा वोल्वार्ड्ट को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 24 T20I में 824 रन बनाए हैं। लॉरा के नाम दो शतक और चार अर्धशतक हैं।

इन बल्लेबाजों से भी शैफाली को मिल रही टक्कर

2026 में सबसे ज्यादा T20I रन बनाने के मामले में शैफाली के पीछे कई बल्लेबाज भी हैं। हांगकांग की नताशा माइल्स ने 27 T20I में 800 रन बनाए हैं। यास्मिन दासवानी ने 22 T20I में 779 रन बनाए हैं, जबकि श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू के नाम 22 T20I में 750 रन हैं। ऐसे में शैफाली के पास इस साल अपनी बढ़त को और मजबूत करने का मौका है।

भारतीय स्पिनरों का दबदबा कायम

महिला T20I गेंदबाजों की ICC रैंकिंग में भी भारतीय स्पिनरों का दबदबा बरकरार है। भारत की श्री चरणी 799 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर बनी हुई हैं। दीप्ति शर्मा 729 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इस तरह महिला T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत की दो स्पिनर शीर्ष दो स्थानों पर मौजूद हैं।

नशरा संधू टॉप-10 से बाहर

पाकिस्तान की स्पिनर नशरा संधू को एशियन गेम्स 2026 में तीन विकेट लेने के बावजूद रैंकिंग में नुकसान हुआ है। वह महिला T20I गेंदबाजों की टॉप-10 रैंकिंग से बाहर हो गई हैं। इससे पहले पिछले महीने एशिया कप मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ नशरा संधू ने छह विकेट हासिल किए थे। इसके बावजूद ताजा रैंकिंग में वह टॉप-10 में अपनी जगह बरकरार नहीं रख सकीं।

गोल्ड के बाद शैफाली का खास बयान

श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत के बाद शैफाली वर्मा ने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करने के लिए खेलते हैं कि हमारा तिरंगा ऊंचा रहे। इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती।' उन्होंने आगे कहा, 'हमारा लक्ष्य था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए और मैं बहुत खुश हूं। हम एक-दूसरे के साथ टीम डिनर करेंगे। घर पहुंचने के बाद परिवार के साथ भी जश्न मनाएंगे।'

एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के साथ शैफाली ने अब ICC रैंकिंग में भी भारत की सबसे ऊंची रैंकिंग वाली T20I बल्लेबाज का स्थान हासिल कर लिया है।