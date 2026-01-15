ढाका (बांग्लादेश) : गुरुवार को बांग्लादेश क्रिकेट संकट में आ गया जब चटगांव रॉयल्स और नोआखली एक्सप्रेस के खिलाड़ियों ने मौजूदा बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के मैच के लिए समय पर मैदान में उतरने से मना कर दिया। उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम से इस्तीफ़ की मांग की जिन्होंने देश के क्रिकेटरों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विवादित टिप्पणी की थी।

दिन का पहला मैच चटगांव रॉयल्स और नोआखली एक्सप्रेस के बीच दोपहर 1 बजे मीरपुर शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था। हालांकि जब आखिरी रिपोर्ट मिली, तब तक दोनों टीमों के खिलाड़ी मीरपुर शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम के लिए रवाना नहीं हुए थे। चैनल 24 बांग्लादेश के एक रिपोर्टर ने कहा, 'मौजूदा फैसला यह है कि क्रिकेटर एकजुट होकर शेरेटन होटल जाएंगे, जहां फैसला लिया जाएगा। अगर BCB डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम इस्तीफा देते हैं, तो BPL मैच आगे बढ़ेंगे। जब तक बोर्ड यह साफ नहीं करता कि नजमुल इस्लाम रह रहे हैं या नहीं, तब तक किसी भी BPL मैच की उम्मीद न करना ही बेहतर है।'

BPL गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सचिव इफ्तेखार रहमान मिठू ने चैनल 24 के अनुसार पत्रकारों से कहा, 'मैं आया, खिलाड़ियों से बात की। हमने एक प्रेस रिलीज भी जारी की कि उन्होंने एक गलत टिप्पणी की है। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। हम उनके (एम नज़मुल इस्लाम) कहे का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन एक प्रक्रिया है।' यह क्रिकेटरों की बढ़ती नाराजगी के बीच हुआ है, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) ने पूर्व कप्तान तमीम इकबाल सहित सीनियर खिलाड़ियों को निशाना बनाने वाली टिप्पणियों पर नजमुल इस्लाम के इस्तीफ़े की मांग करते हुए अल्टीमेटम जारी किया है।

पूर्व बांग्लादेश कप्तान तमीम इकबाल को एम नजमुल इस्लाम ने भारतीय एजेंट कहा था, जब इकबाल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिज़ुर रहमान को रिलीज किए जाने के कारण दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों में मौजूदा तनाव को हल करने के लिए बातचीत का आह्वान किया था। आने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश के भारत दौरे को लेकर अनिश्चितता के बीच पूर्व पुरुष टीम के कप्तान तमीम इकबाल ने कहा था कि BCB को देश के क्रिकेट हितों और भविष्य को सबसे आगे रखते हुए बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। तमीम ने यह बयान 9 जनवरी को सिटी क्लब ग्राउंड में जिया इंटर-यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी अनावरण समारोह के मौके पर दिया था।

BCB ने गुरुवार को अपने डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम को भी देश के क्रिकेटरों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। BCB के बयान में कहा गया है, 'बोर्ड ने संबंधित बोर्ड सदस्य के खिलाफ पहले ही औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है। एक कारण बताओ पत्र जारी किया गया है और 48 घंटे के भीतर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इस मामले को उचित प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाएगा और कार्यवाही के नतीजे के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।'