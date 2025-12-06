स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने आखिरकार अपनी वापसी को लेकर बड़ी अपडेट दे दी है। उन्होंने पुष्टि की है कि वह एशेज 2025-26 के तीसरे टेस्ट, यानि एडिलेड टेस्ट में टीम में लौटने के लिए तैयार रहेंगे। कमिंस पीठ की चोट के कारण शुरुआती दो टेस्ट मैचों से बाहर थे।

एडिलेड टेस्ट में वापसी को तैयार कमिंस

कमिंस ने बताया कि वह अब पूरी तरह फिट महसूस कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों में एक और गेंदबाजी सत्र पूरा करेंगे। इसके बाद वह एडिलेड पहुंचकर अंतिम तैयारी करेंगे। कमिंस ने फॉक्स क्रिकेट से कहा: "मैं एडिलेड टेस्ट के लिए तैयार रहूंगा। शरीर बिल्कुल फिट है। एक और बॉलिंग सेशन के बाद मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा, जब तक कोई बाधा नहीं आती।”

ब्रिस्बेन टेस्ट में वापसी के करीब थे कमिंस

खबरों की मानें तो कमिंस ब्रिस्बेन में खेले जा रहे डे-नाइट टेस्ट में भी वापसी के बहुत करीब थे। लेकिन टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं ने उन्हें जल्दबाज़ी में उतारने का जोखिम नहीं उठाया। कमिंस ने कहा कि बैक इंजरी के बाद लगातार दो दिन या तीन दिन गेंदबाजी करना बड़ा जोखिम होता, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी न करने का फैसला किया।

ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा बड़ा सहारा

कमिंस की वापसी ऑस्ट्रेलिया के लिए राहत की बड़ी खबर है। टीम इस समय मिचेल स्टार्क के अनुभव पर काफी निर्भर है, जबकि जोश हेज़लवुड भी चोट से जूझ रहे हैं। कमिंस के आने से गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलेगी। एशेज में उनका रिकॉर्ड भी कमाल का है—16 टेस्ट में 91 विकेट, औसत 24.10।

किसकी जगह लेंगे कमिंस?

कप्तान की वापसी पर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में बदलाव तय है। माना जा रहा है कि वह माइकल नीसर या ब्रेंडन डॉगेट की जगह ले सकते हैं। कमिंस ने कहा कि दूसरे टेस्ट में वापसी करना टीम के बाकी गेंदबाजों के साथ न्याय नहीं होता, इसलिए उन्होंने तीसरे मैच को लक्ष्य बनाया।

17 दिसंबर से शुरू होगा एडिलेड टेस्ट

एडिलेड में होने वाला तीसरा एशेज टेस्ट 17 दिसंबर से खेला जाएगा और इसी मुकाबले से कमिंस मैदान पर वापसी करेंगे। टीम और फैंस दोनों ही उनकी वापसी को लेकर उत्साहित हैं।