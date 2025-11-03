पेरिस: इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीतकर एक बार फिर दुनिया के नंबर-1 पुरुष खिलाड़ी का स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने कनाडा के फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे को सीधे सेटों में 6-4, 7-6 (4) से हराया।

चार बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिनर ने कार्लोस अल्काराज़ को पछाड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में न केवल एक भी सेट नहीं गंवाया, बल्कि फाइनल में एक भी ब्रेक पॉइंट भी नहीं छोड़ा।

मैच के बाद सिनर ने कहा, 'पिछले कुछ महीने शानदार रहे हैं। मैंने एक खिलाड़ी के तौर पर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की है और इस तरह का परिणाम देखकर बहुत खुशी होती है। यह साल मेरे लिए वाकई यादगार रहा।'