टोक्यो: 2022 विम्बलडन चैम्पियन एलिना रयबाकिना (Elena Rybakina) ने पैन पैसिफिक ओपन सेमीफाइनल मैच से पहले नाम वापस ले लिया। यह घोषणा क्वार्टरफाइनल में जीत दर्ज करने के एक दिन बाद की गई, जिसमें रयबाकिना ने अपनी शानदार फॉर्म दिखाई थी और WTA फाइनल्स के लिए अंतिम स्थान हासिल किया था।

पीठ की समस्या बनी बाधा

रयबाकिना ने बयान में कहा, "मुझे बहुत खेद है कि मैं आज मैच नहीं खेल सकती। इस सप्ताह मेरी पीठ में लगातार दर्द बना हुआ था और मैं 100% प्रदर्शन नहीं कर सकती।" यह चोट उन्हें आगामी सेमीफाइनल में लिंडा नोस्कोवा के खिलाफ खेलने से रोक रही है।

क्वार्टरफाइनल की शानदार जीत

रयबाकिना ने शुक्रवार को क्वार्टरफाइनल में विक्टोरिया म्बोको को 6-3, 7-6 (4) से हराकर WTA फाइनल्स में प्रवेश किया। इस जीत ने उन्हें प्रतियोगिता के शीर्ष आठ खिलाड़ियों में शामिल कर दिया।

WTA फाइनल्स का मंच तैयार

WTA फाइनल्स 1 से 8 नवंबर तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित होंगे। इस टूर्नामेंट में रयबाकिना के अलावा शामिल होंगी:

आर्यना सबालेन्का (रैंकिंग में टॉप)

ईगा स्वियाटेक

कोको गॉफ़ (पिछली चैम्पियन)

अमांडा एनिसिमोवा

मैडिसन कीज

जेसिका पेगुला

जैस्मिन पाओलिनी

पिछले वर्ष की चैम्पियन कोको गॉफ़ ने ओलंपिक विजेता झेंग किनवेन को हराकर $4.8 मिलियन की पुरस्कार राशि जीती थी।

रयबाकिना की चुनौतियां और भविष्य

रयबाकिना के लिए यह सप्ताह कठिन रहा क्योंकि चोट ने उनके फिजिकल प्रदर्शन को प्रभावित किया। विशेषज्ञों का मानना है कि WTA फाइनल्स में उनका फिट रहना और अच्छे प्रदर्शन की संभावना पूरी तरह उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करेगी।

टोक्यो टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद, रयबाकिना ने अपनी कड़ी मेहनत और रणनीति के दम पर WTA फाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर अपनी क्षमता साबित की है।