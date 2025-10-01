Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी ने बुधवार को अपनी ताज़ा टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की, जिसमें ऑलराउंडर कैटेगरी में बड़ा बदलाव देखने को मिला। लंबे समय से नंबर-1 पर काबिज भारत के हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान के युवा खिलाड़ी सैम अयूब ने पीछे छोड़ दिया है। बल्लेबाजी में फ्लॉप रहने वाले अयूब अब टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए हैं। 

एशिया कप में बल्ले से फ्लॉप, गेंद से कमाल

सैम अयूब का एशिया कप 2025 प्रदर्शन बल्लेबाज़ी में बेहद खराब रहा। सात पारियों में उन्होंने सिर्फ़ 37 रन बनाए और चार बार शून्य पर आउट हुए। लेकिन गेंदबाज़ी में वह पाकिस्तान के ‘गुप्त हथियार’ साबित हुए।

7 मैच, 8 विकेट
औसत: 16.00
इकॉनमी: 6.40

पावरप्ले में उनकी स्पिन ने विपक्षी बल्लेबाज़ों को खूब परेशान किया। यही प्रदर्शन उन्हें आईसीसी रैंकिंग में चार स्थान की छलांग दिलाकर सीधे नंबर-1 पर ले आया। अब उनके पास कुल 241 रेटिंग अंक हैं।

हार्दिक पांड्या की गिरावट

एशिया कप फाइनल से चोट के कारण बाहर रहे हार्दिक पांड्या की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई। टूर्नामेंट में उन्हें बल्लेबाज़ी के कई मौके नहीं मिले और गेंदबाज़ी में भी उनका असर सीमित रहा।

6 मैच, 4 विकेट
इकॉनमी: 8.57
इन आंकड़ों के चलते हार्दिक एक स्थान नीचे खिसककर दूसरे नंबर पर पहुँच गए। अब उनके पास 233 रेटिंग अंक हैं। 

आगे क्या?

हालाँकि हार्दिक पांड्या के पास जल्द ही वापसी का मौका होगा। इस महीने भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज़ खेलना तय है, जहाँ हार्दिक अच्छे प्रदर्शन के दम पर अपना नंबर-1 ताज दोबारा हासिल कर सकते हैं।