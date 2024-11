खेल डैस्क : ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को पहले टी20 में 29 रन से हरा दिया है। बारिश के कारण मुकाबला सिर्फ 7 ही ओवर का कर दिया गया था। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओर ग्लेन मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 और स्टोइनिस ने 7 गेंदों पर 21 रन बनाकर स्कोर 93 तक पहुंचा दिया था। जवाब में खेलने उतरी पाकिस्तान की टीम 64 रन ही बना पाई। पाकिस्तान एक समय 24 रन पर ही 6 विकेट गंवा लिए थे लेकिन अब्बास अफरीदी ने 20 तो शहीन अफरीदी ने 11 रन बनाकर स्कोर आगे बढ़ाया लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेवियर और नाथन एलिस ने 3-3 और एडम जंपा ने 11 रन देकर 2 विकेट लिए।



ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश इंग्लिश ने कहा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन। हमने बहुत अच्छा काम किया। पहली जीत पाकर अच्छा लगा। पिछले सप्ताह (वनडे श्रृंखला में हार) को लेकर काफी शोर मचा हुआ है। आज रात सभी गेंदबाज बेहतरीन थे। जेवियर और स्पेंसर को गाबा में काफी टी20 क्रिकेट खेलने में मदद मिलती है। छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती विकेट लेना महत्वपूर्ण है।

