दुबई : पाकिस्तान ने एशिया कप (Asia Cup 2025) मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों का उनके खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करने को लेकर एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) में विरोध दर्ज कराया है। उसने इसे खेल भावना के विपरीत और दोनों टीमों के बीच तनाव को बढ़ाने वाला बताया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने रविवार देर रात जारी किए गए एक बयान में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की अगुवाई वाली टीम की सात विकेट से जीत के बाद भारतीय टीम के व्यवहार को ‘खेल भावना के अनुरूप नहीं' करार दिया।

PCB के बयान में कहा गया, ‘टीम मैनेजर नवीद चीमा ने भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने के व्यवहार पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इसे खेल भावना के प्रति अनुचित और खेल के खिलाफ माना गया। इसके विरोध में हमने अपने कप्तान को मैच के बाद के पुरस्कार वितरण समारोह में नहीं भेजा।' इसको फिर से दोहराया जा सकता है क्योंकि दोनों टीम टूर्नामेंट में अभी दो बार एक दूसरे का सामना कर सकती हैं। इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने कहा था कि विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का निर्णय अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने का उनका तरीका है।

सूर्यकुमार ने सशस्त्र बलों को समर्पित की जीत

पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या कर दी थी, जिसके जवाब में भारत को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना पड़ा। सूर्यकुमार ने जीत के बाद कहा, ‘हमने टीम के साथ मिलकर फैसला लिया। हम सिर्फ खेलने आए थे। हमने उन्हें जवाब दिया। कुछ चीज़ें खेल भावना से परे होती हैं। हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं।'

उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज की जीत अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया और आशा करते हैं कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिले, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और भी कारण देंगे।'

कश्मीर में हुए कायराना हमले और उसके बाद मई में पाकिस्तान में आतंकी ढांचों पर भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद पहली बार दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने थीं। यह मुकाबला एकतरफा रहा और भारत ने पाकिस्तान को खेल के हर विभाग में मात दी। यहां तक ​​कि टॉस के समय भी सूर्यकुमार ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से बात नहीं की और न ही हाथ मिलाया। यह बात भी पाकिस्तानी टीम प्रबंधन को रास नहीं आई और मैच के अंत में हाथ न मिलाने की घटना के बाद सलमान ने पुरस्कार वितरण समारोह का बहिष्कार कर दिया।

‘हम हाथ मिलाना चाहते थे'

पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने बाद में कहा, ‘हम हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन निराश हैं कि विरोधी टीम ने ऐसा नहीं किया। हम जिस तरह से खेले, उससे निराश हैं, लेकिन हम हाथ मिलाना चाहते थे।' टॉस के समय क्या हुआ, इस पर PCB ने कहा, ‘मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टॉस के समय कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि वह अपने भारतीय समकक्ष से हाथ न मिलाएं। पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने इस व्यवहार को खेल भावना के विरुद्ध बताते हुए विरोध दर्ज कराया है।