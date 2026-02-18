स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की सुपर 8 की राह अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सलमान अली आगा की कप्तानी में खेल रही टीम अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में नामीबिया से भिड़ने वाली है। भारत से हार और कमजोर नेट रन रेट (NRR) के कारण पाकिस्तान फिलहाल अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। ऐसे में यह मुकाबला ‘करो या मरो’ बन गया है। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ने नया सवाल खड़ा कर दिया है अगर मैच बारिश की भेंट चढ़ गया तो क्या होगा?

मौजूदा अंक तालिका में पाकिस्तान की स्थिति

ग्रुप चरण में पाकिस्तान ने अब तक दो जीत दर्ज की हैं और उसके खाते में चार अंक हैं। भारत के खिलाफ हार के बाद टीम का नेट रन रेट प्रभावित हुआ, जिससे वह USA से नीचे खिसक गई। सुपर 8 में जगह पक्की करने के लिए पाकिस्तान को नामीबिया के खिलाफ जीत दर्ज कर छह अंक तक पहुंचना होगा। जीत की स्थिति में कोई गणित नहीं बचेगा और टीम सीधे अगले दौर में पहुंच जाएगी।

अगर मैच बारिश में रद्द हो गया तो?

सबसे बड़ा सवाल यही है अगर नामीबिया के खिलाफ मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो जाता है तो क्या होगा? आईसीसी नियमों के अनुसार, अगर कोई मैच बिना नतीजे के खत्म होता है या पूरी तरह धुल जाता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक दिया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के कुल अंक पांच हो जाएंगे। इस स्थिति में पाकिस्तान USA से एक अंक आगे निकल जाएगा और अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। यानी बिना खेले भी टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकती है।

नेट रन रेट की भूमिका

हालांकि नेट रन रेट (NRR) टूर्नामेंट में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के पांच अंक हो जाते हैं और USA चार पर ही रहता है, तो NRR का महत्व कम हो जाएगा। अंक तालिका में ज्यादा पॉइंट्स वाली टीम को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए बारिश का नतीजा पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदे का सौदा साबित हो सकता है।

नामीबिया के खिलाफ जीत क्यों जरूरी मानी जा रही?

पाकिस्तान टीम प्रबंधन और कप्तान सलमान अली आगा निश्चित रूप से जीत के साथ सुपर 8 में प्रवेश करना चाहेंगे। बारिश पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि मौसम का अनुमान बदल भी सकता है। साथ ही, जीत से टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा और अगले चरण में सकारात्मक लय के साथ प्रवेश मिलेगा।

भारत पहले ही कर चुका है क्वालिफाई

ग्रुप A में भारत पहले ही सुपर 8 में जगह बना चुका है। अब पाकिस्तान की नजरें भी उसी लक्ष्य पर टिकी हैं। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, तो सुपर 8 चरण में बड़े मुकाबलों की संभावना बढ़ जाएगी।