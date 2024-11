खेल डैस्क : रावलपिंडी की घुमावदार पिच पर पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट के पहले ही दिन 13 विकेट गिर गए हैं। दोनों टीमों के बीच खेले गए पहले टेस्ट में रनों का अंबार लगा था लेकिन उसके बाद दूसरे और अब तीसरे टेस्ट में स्पिनर ही बल्लेबाजों पर हावी होते दिख रहे हैं। वीरवार को भी तीसरे टेस्ट के पहले ही दिन पाकिस्तान के स्पिनर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने में सफल रहे। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 68.2 ओवर में 267 रन ही बनाए थे जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम दिन का खेल समाप्त होने तक 3 विकेट खोकर 73 रन बना चुकी है। शान मसूद और सऊद शकील क्रीज पर हैं। स्पिनर्स पूरा दिन हावी रहे। 13 में से 12 विकेट स्पिनर्स के नाम रहे।

That's stumps on Day 1 🤝



Wickets from Shoaib Bashir, Jack Leach and Gus Atkinson have set up an intriguing Day 2 in Rawalpindi. pic.twitter.com/XoNh9eFYvv