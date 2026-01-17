Go to PunjabKesari.in

कराची : पाकिस्तान टीवी (पीटीवी) ने प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में खेलते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पीटीवी ने सिर्फ 40 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए 232 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया। पीटीवी ने सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ यह मुकाबला महज दो रन से जीत लिया, जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम स्कोर का सफल बचाव है।

1794 का रिकॉर्ड टूटा

इससे पहले यह रिकॉर्ड वर्ष 1794 से चला आ रहा था, जब लॉर्ड्स में खेले गए मैच में ओल्डफील्ड टीम ने एमसीसी के खिलाफ 41 रन का बचाव करते हुए छह रन से जीत दर्ज की थी। पीटीवी ने अब इस 232 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया।

अली उस्मान की फिरकी ने रचा इतिहास

इस ऐतिहासिक जीत के नायक रहे पीटीवी के बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान, जिन्होंने दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 रन देकर 6 विकेट झटके। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने सुई नॉर्दर्न गैस की पूरी टीम महज 37 रन पर सिमट गई।

मैच का पूरा हाल

चार दिवसीय इस मुकाबले में पीटीवी की शुरुआत खास नहीं रही। पहली पारी में पीटीवी की टीम 166 रन पर ऑलआउट हो गई, जवाब में सुई नॉर्दर्न गैस ने 238 रन बनाकर 72 रन की बढ़त हासिल की, दूसरी पारी में पीटीवी केवल 111 रन ही बना सकी। इस तरह सुई नॉर्दर्न को जीत के लिए 40 रन का लक्ष्य मिला।

एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच पीटीवी के हाथ से निकल चुका है, लेकिन गेंदबाजों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए नामुमकिन को मुमकिन बना दिया।