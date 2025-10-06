इंदौर (मध्य प्रदेश) : न्यूजीलैंड के लिए अपना 300वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही न्यूजीलैंड की बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने आईसीसी महिला विश्व कप के इतिहास में 10वीं सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों में जगह बनाकर एक यादगार प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी टीम के पहले पारी में 47.5 ओवर में 231 रन के स्कोर के दौरान डिवाइन ने 98 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 86.73 के स्ट्राइक रेट से 85 रन बनाए।

उन्होंने अब तक 27 विश्व कप मैचों और 24 पारियों में 37.65 की औसत और 94 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 866 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 145 रन है। वह विश्व कप इतिहास में 10वीं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं।

न्यूजीलैंड की दिग्गज डेबी हॉकले 45 मैचों और 43 पारियों में 42.88 की औसत से 1,501 रन बनाकर शीर्ष पर हैं, जिसमें दो शतक और 10 अर्द्धशतक और 100* का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है, उसके बाद भारत की मिताली राज (38 मैचों में 36 पारियों में 47.17 की औसत से 1,328 रन, दो शतक और 11 अर्द्धशतक) और इंग्लैंड की जेनेट ब्रिटिन (36 मैचों और 35 पारियों में 43.30 की औसत से 1,299 रन, चार शतक और तीन अर्द्धशतक) का स्थान है।

गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में एक साहसी और संघर्षपूर्ण शतक बनाने के बाद 36 वर्षीय डिवाइन 2025 के संस्करण में अब तक की सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो पारियों में 98.50 की औसत से 197 रन बनाए हैं।

महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर्स

डेबी हॉकले - न्यूज़ीलैंड - 1,501 रन

मिताली राज - भारत - 1,321 रन

जेन ब्रिटिन - इंग्लैंड - 1,299 रन

चार्लोट एडवर्ड्स - इंग्लैंड - 1,231 रन

सुजी बेट्स - न्यूजीलैंड - 1,179 रन

बेलिंडा क्लार्क - ऑस्ट्रेलिया - 1,151 रन

कैरेन रोल्टन - ऑस्ट्रेलिया - 974 रन

मेग लैनिंग - ऑस्ट्रेलिया - 948 रन

हरमनप्रीत कौर - भारत - 876 रन

सोफी डिवाइन - न्यूजीलैंड - 866 रन

स्टैफनी टेलर - वेस्ट इंडीज - 805 रन

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। एक समय स्कोर 44/2 था और डिवाइन और जॉर्जिया प्लिमर (68 गेंदों में 31 रन, चार चौकों की मदद से) के बीच तीसरे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी और ब्रुक हॉलिडे (37 गेंदों में 45 रन, छह चौकों की मदद से) के साथ चौथे विकेट के लिए उनकी 86 रनों की साझेदारी ने न्यूजीलैंड को 187/3 के आरामदायक स्कोर पर पहुंचा दिया था, लेकिन नॉनकुलुलेको म्लाबा (4/40) की शानदार गेंदबाजी के चलते न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी चरमरा गई और टीम 50 ओवर पूरे होने से पहले ही 231 रनों पर ऑल आउट हो गई। मारिजैन काप, अयाबोंगा खाका, नादिन डी क्लार्क और क्लो टायरन ने भी एक-एक विकेट लिया।