खेल डैस्क : कराची किंग्स ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2025 में एक बार फिर अजीबोगरीब तोहफों के साथ सुर्खियां बटोरीं। इस बार, लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 15 अप्रैल को नेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में हसन अली को 'मैच के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी' के रूप में हेयर ट्रिमर पुरस्कार में दिया गया। हसन ने 4/28 के शानदार गेंदबाजी आंकड़े हासिल किए, लेकिन कराची 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 65 रन से हार गया।

इससे पहले, कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच में जेम्स विंस को 43 गेंदों में 101 रनों की विस्फोटक पारी के लिए हेयर ड्रायर तोहफे में दिया था। विंस ने 235 रनों के विशाल लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन हेयर ड्रायर पुरस्कार ने प्रशंसकों के बीच हंसी और मीम्स की लहर पैदा कर दी।

Acknowledgment and appreciation. Hassan Ali receives the Surf Excel #ZiddSeKhel Top Performer of the Match award for his fantastic performance. #YehHaiKarachi | #KingsSquad | #KKvLQ pic.twitter.com/QwivXclojd