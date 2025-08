स्पोर्ट्स डेस्कः भारत और पाकिस्तान के बीच नौ सितंबर से शुरू हो रहे आगामी एशिया कप के दो अहम मैच दुबई में खेले जाएंगे। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने शनिवार यह घोषणा की। भारत और पाकिस्तान के बीच लीग चरण का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में होगा। दोनों टीमों के बीच सुपर सिक्स चरण का संभावित मैच 21 सितंबर को इसी स्थान पर खेला जाएगा। 29 सितंबर को होने वाला फाइनल भी दुबई में ही होगा।

🚨 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 🚨#ACCMensAsiaCup2025 confirmed to be hosted in Dubai and Abu Dhabi! 🏟️



The continent’s premier championship kicks off on 9th September 🏏



Read More: https://t.co/OhKXWJ3XYD#ACC pic.twitter.com/TmUdYt0EGF