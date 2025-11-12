Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : युवा भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने साफ़ कहा है कि उनके और ऋषभ पंत के बीच किसी तरह की प्रतिद्वंद्विता नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले जुरेल ने यह स्पष्ट किया कि दोनों खिलाड़ियों का एकमात्र लक्ष्य भारत को जीत दिलाना है। हाल ही में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपने प्रभावशाली प्रदर्शन और शतक के बाद जुरेल ने टीम में अपनी जगह मज़बूत की है। वहीं पंत, चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं, जिससे दोनों के चयन को लेकर चर्चाएं तेज़ हैं। 

कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, सिर्फ़ टीम की सफलता महत्वपूर्ण : जुरेल

जियोस्टार के शो ‘फॉलो द ब्लूज़’ में बात करते हुए ध्रुव जुरेल ने साफ़ कहा कि उनके और ऋषभ पंत के बीच कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा, “मेरे और ऋषभ भाई के बीच कोई मुक़ाबला नहीं है। हम दोनों भारत के लिए खेल रहे हैं। जो भी खेले, लक्ष्य एक ही है – भारत को जीत दिलाना। अगर वह खेलते हैं, तो मुझे खुशी होगी। अगर मैं खेलता हूँ, तो भी खुशी होगी। अगर हम साथ खेलते हैं, तो और भी अच्छा।” जुरेल का यह बयान बताता है कि वह टीम भावना और सामूहिक सफलता को व्यक्तिगत पहचान से ज़्यादा महत्व देते हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोमांचक मुकाबले की उम्मीद 

जुरेल ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमों के पास तेज गेंदबाजी में गहराई है। उन्होंने कहा, “यह एक बेहद रोमांचक मुकाबला होगा। उनकी तरफ से रबाडा और मार्को जेनसन हैं, तो हमारी तरफ से बुमराह भाई और अन्य गेंदबाज़। हर तरफ़ से शानदार गेंदबाज़ी देखने को मिलेगी।” कोलकाता की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे यह सीरीज बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच संतुलित टक्कर पेश करेगी। 

“भारत के लिए खेलना एक सपना था” : जुरेल की भावनाएं

अपने टेस्ट डेब्यू को याद करते हुए ध्रुव जुरेल ने कहा कि वह पल उनके जीवन का सबसे भावनात्मक क्षण था। “भारत के लिए डेब्यू करना मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा था। टेस्ट क्रिकेट खेलना मेरा बचपन का सपना था। पहला टेस्ट जीतना और शतक लगाना ऐसा लगा जैसे मैं सातवें आसमान पर हूं।” वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में बनाए गए उनके शतक ने न केवल टीम की जीत में योगदान दिया बल्कि उन्हें भारत की टेस्ट टीम में स्थायी जगह के लिए मज़बूत दावेदार बना दिया।

कोच रयान टेन डोशेट ने की पुष्टि 

टीम इंडिया के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने पुष्टि की है कि ध्रुव जुरेल को कोलकाता में 14 नवंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट में मौका मिलेगा। साथ ही, ऋषभ पंत भी फिटनेस हासिल कर चुके हैं और वे संभवतः नितीश कुमार रेड्डी की जगह टीम में लौटेंगे। रेड्डी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों मैचों में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें प्रभाव दिखाने के पर्याप्त अवसर नहीं मिले। 