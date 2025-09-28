स्पोर्ट्स डेस्क : शारजाह की शाम नेपाल क्रिकेट के लिए अविस्मरणीय रही। 27 सितंबर को खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में नेपाल ने दो बार की विश्व विजेता वेस्टइंडीज को 19 रनों से मात देकर दुनिया को चौंका दिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि नेपाल क्रिकेट की नई पहचान है, क्योंकि टीम ने पहली बार किसी फुल मेम्बर (टेस्ट खेलने वाले) देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय जीत दर्ज की। एशिया कप 2025 के लिए जगह न बना पाने के बावजूद नेपाल ने इस मैच से साबित किया कि उसके खिलाड़ियों में दम और जज़्बा किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने का है।

पारी की शुरुआत और संघर्ष

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी नेपाली टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। मात्र 12 रन के स्कोर तक टीम के दो विकेट गिर चुके थे। ऐसे मुश्किल हालात में कप्तान रोहित पौडेल (38 रन) और कुशल मल्ला (30 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़कर पारी को संभाला। निचले क्रम से गुलशन झा (22) और दीपेंद्र सिंह ऐरी (17) ने भी अहम योगदान दिया। निर्धारित 20 ओवर्स में नेपाल 8 विकेट खोकर 148 रन तक पहुँच सका।

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी और फील्डिंग

कैरेबियाई गेंदबाजों में सबसे प्रभावशाली रहे जेसन होल्डर, जिन्होंने 4 विकेट लिए। डेब्यू मैच खेल रहे नवीन बिदाईसी ने भी 3 विकेट झटके। हालांकि, वेस्टइंडीज की फील्डिंग औसत रही और कई मौकों पर ढीले प्रदर्शन ने नेपाल को सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचने में मदद दी।

लक्ष्य का पीछा करते हुए दबाव में कैरेबियाई टीम

149 रन का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही। काइल मेयर्स सिर्फ 5 रन बनाकर रन आउट हो गए। नए चेहरे एकीम ऑगस्टे (15) और आमिर जंगू (19) टिककर खेल तो पाए, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं कर सके। मध्यक्रम में कीसी कार्टी (16) और अंत में फैबियन एलन (19) व कप्तान अकील हुसैन (18) ने कुछ उम्मीद जगाई, मगर नेपाल की कसी हुई गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज को रोक दिया। पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 129 रन ही बना पाई।

नेपाली गेंदबाजों की चमक

नेपाल की ओर से कुशल भुरतेल सबसे सफल रहे, जिन्होंने 2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा रोहित पौडेल, ललित राजबंशी, करण केसी, दीपेंद्र ऐरी और नंदन यादव ने एक-एक विकेट लिया। गेंदबाजों की सटीक लाइन-लेंथ और शानदार फील्डिंग ने कैरेबियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।

रिकॉर्ड्स और ऐतिहासिक पल

यह नेपाल की पहली जीत किसी भी फुल मेम्बर टीम के खिलाफ रही।

नेपाल ने 180 अंतरराष्ट्रीय मैचों के बाद यह बड़ी उपलब्धि हासिल की।

इससे पहले 2014 में नेपाल ने अफगानिस्तान को हराया था, लेकिन उस वक्त अफगानिस्तान एसोसिएट टीम थी।

यह मुकाबला नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल भी था।

कप्तान रोहित पौडेल को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

यह जीत नेपाली क्रिकेट के लिए सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की नई उड़ान है। वेस्टइंडीज जैसी दिग्गज टीम को हराने से न सिर्फ खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेपाल की पहचान और मज़बूत होगी। आने वाले दिनों में यह जीत युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा साबित होगी।