नई दिल्ली : ईस्ट दिल्ली राइडर्स के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में संपन्न एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन की सराहना की। कार्यभार प्रबंधन के कारण बुमराह 5 मैचों की श्रृंखला के केवल तीन टेस्ट ही खेल पाए। वह मुंबई इंडियंस (MI) के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन में 18 विकेट लेने के बाद इस श्रृंखला में शामिल हो रहे थे।

रिकॉर्ड तोड़ 32 विकेट लेने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान पीठ में चोट लगने के बाद बुमराह ने चोट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए खुद को तैयार करने के लिए IPL का इस्तेमाल किया। भारत-इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला के दौरान वह 26.00 की औसत से 14 विकेट और 5/74 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले और कुल मिलाकर संयुक्त रूप से चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने सीरीज में दो बार 5 विकेट लिए। एक आश्चर्यजनक पहलू नई गेंद से उनकी कम सफलता थी।

सैनी ने बताया, 'मुझे लगता है कि जस्सी भाई (जसप्रीत बुमराह) ने पिछली सीरीज (एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी) में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने तीन मैच खेले और तीनों मैचों में शानदार गेंदबाजी की।' सैनी का मानना है कि तेज गेंदबाज़ों को उच्च स्तर की तैयारी के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि घरेलू क्रिकेट में व्यापक अनुभव खिलाड़ियों को शीर्ष स्तर के क्रिकेट की चुनौतियों के अनुकूल होने में मदद करता है।

सैनी ने मौजूदा दिल्ली प्रीमियर लीग में छह मैचों में 40.2 की औसत से 5 विकेट लिए हैं। वह ईस्ट दिल्ली राइडर्स से जुड़े हैं, जो टीम अपने सात मैचों में से 5 में जीत हासिल कर चुकी है और वर्तमान में DPL अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है।

