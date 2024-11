खेल डैस्क : पर्थ में चल रहे बॉर्डर गावस्कर सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दौरान नाथन लियोन के साथ ऋषभ पंत की हल्की-फुल्की नोकझोंक सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गई है। जब पंत बीच में बल्लेबाजी करने उतरे तो लियोन ने आईपीएल नीलामी की बात सामने ला दी। वायरल हो रहे वीडियो में लियोन मजाक में पंत से पूछते हैं- हम नीलामी में कहां जा रहे हैं? पंत ने मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा- नो आइडिया (कोई जानकारी नहीं)। पंत के जवाब से प्रशंसक खुश हो गए। दोनों क्रिकेटरों के बीच रोचक जंग के क्रिकेट फैंस गवाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुई पिछली दो बीजीटी सीरीज के दौरान पंत बनाम लियोन मुकाबला चर्चा का विषय रहा। पंत ने पर्थ और गाबा के मैदान पर रिवर्स शॉट, इन साइड आऊट और स्लॉग स्विप से लियोन के खिलाफ खूब रन बटोरे थे। इस बार भी दोनों के बीच जंग पर सबकी नजरें है।

