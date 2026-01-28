इस्लामाबाद: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बॉयकॉट को लेकर अब अपने ही देश में सवालों के घेरे में आ गए हैं। बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के विरोध में लगातार दी जा रही बॉयकॉट की धमकी को लेकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है और इसे पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य के लिए खतरनाक बताया है।

टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट पर अड़ा PCB

पीसीबी बांग्लादेश के समर्थन में टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटने की धमकी दे रहा है। हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पहले ही पाकिस्तान को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे चुकी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने इस मुद्दे पर जल्द फैसला लेने की बात कही, लेकिन उनके बयान लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं।

पूर्व दिग्गजों ने बताया खतरनाक फैसला

इंजमाम-उल-हक, मोहम्मद यूसुफ, मोहसिन खान जैसे पूर्व क्रिकेटरों ने नकवी पर पाकिस्तान क्रिकेट को दांव पर लगाने का आरोप लगाया है। पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज, पीसीबी के पूर्व चेयरमैन खालिद महमूद और पूर्व सचिव आरिफ अली अब्बासी ने साफ कहा कि टीम को वर्ल्ड कप में नहीं भेजने का कोई ठोस कारण नजर नहीं आता।

“श्रीलंका का क्या कसूर?”

पूर्व पीसीबी सचिव आरिफ अली अब्बासी ने सवाल उठाया कि बांग्लादेश का समर्थन करना अलग बात है, लेकिन टीम को वर्ल्ड कप में न भेजने से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा? उन्होंने कहा कि इससे आईसीसी और अन्य सदस्य देशों के साथ रिश्ते खराब होंगे। साथ ही श्रीलंका को भी नुकसान होगा, क्योंकि भारत के खिलाफ मुकाबलों समेत कई मैच वहीं खेले जाने हैं।

“बांग्लादेश के साथ कोई और देश नहीं”

खालिद महमूद ने कहा कि पीसीबी का रुख सैद्धांतिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अलावा कोई भी देश बांग्लादेश के समर्थन में आगे नहीं आया। आईसीसी की बैठकों में भी बांग्लादेश को समर्थन नहीं मिला, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

“किस आधार पर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे?”

पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और कोच मोहसिन खान ने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान को अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने हैं, तो टीम को वर्ल्ड कप में न भेजने का आधार क्या है? उन्होंने चेतावनी दी कि यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहद नुकसानदेह साबित होगा। वहीं इंजमाम-उल-हक ने कहा कि वह निजी तौर पर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलते देखना चाहते हैं, क्योंकि टीम के पास अच्छा टैलेंट है और बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने की सख्त जरूरत है।