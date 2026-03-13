स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड की लोकप्रिय टी20 शैली की प्रतियोगिता द हंड्रेड के इतिहास में पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी आयोजित की गई जिसने क्रिकेट जगत में खासा ध्यान खींचा। इस नीलामी में 8 आठ फ्रेंचाइजियों बर्मिंघम फीनिक्स, लंदन स्पिरिट, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, सनराइजर्स लीड्स, एमआई लंदन, सदर्न ब्रेव, ट्रेंट रॉकेट्स और वेल्श फायर ने खिलाड़ियों को खरीदने के लिए बोली लगाई। इस दौरान कई बड़े स्टार खिलाड़ी नीलामी में किसी भी टीम ने नहीं दिखाए। आइए इन पर नजर डालते हैं-

लुंगी एनगिडी

कुल मैच - 64

इनिंग्स - 64

विकेट्स - 90

इकोनॉमी - 8.62

बेस्ट - 5/39

4 विकेट हॉल - 3 बार

5 विकेट हॉल - एक बार

डेरिल मिशेल

कुल मैच - 103

इनिंग्स - 90

रन - 1879

हाईएस्ट - 72

औसत - 26.84

चौके - 129

छक्के - 72

अर्धशतक - 8

वानिंदु हसरंगा

बल्लेबाजी

कुल मैच - 95

इनिंग्स - 77

रन - 807

हाईएस्ट - 71

औसत - 13.45

चौके - 81

छक्के - 17

अर्धशतक - 2

गेंदबाजी

कुल मैच - 95

इनिंग्स - 93

विकेट्स - 154

इकोनॉमी - 7.03

बेस्ट - 4/9

चार विकेट हॉल - 5 बार

हारिस रऊफ

कुल मैच - 94

इनिंग्स - 92

विकेट्स - 133

इकोनॉमी - 8.38

बेस्ट - 4/17

4 विकेट हॉल - 5 बार

फाफ डु प्लेसिस

कुल मैच - 50

इनिंग्स - 50

रन - 1528

हाईएस्ट - 119

औसत - 35.53

चौके - 140

छक्के - 50

अर्धशतक - 10

शतक - एक