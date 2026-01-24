स्पोर्ट्स डेस्क : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। IPL 2026 का आगाज 26 मार्च से होने वाला है और इससे पहले झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें धोनी नेट्स में बल्लेबाज़ी अभ्यास के लिए पैड पहनते नजर आ रहे हैं।

नेट्स में दिखा धोनी का फोकस

JSCA द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एमएस धोनी पूरी तैयारी के साथ नेट सेशन के लिए उतरते दिखते हैं। इसी क्लिप में वह झारखंड क्रिकेट से जुड़े पूर्व मानद सचिव सौरभ तिवारी से बातचीत करते भी नज़र आते हैं। धोनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है।

IPL 2026 की तैयारी जोरों पर

पांच बार IPL खिताब जीत चुके एमएस धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने IPL 2024 से पहले CSK की नियमित कप्तानी भी छोड़ दी थी, लेकिन पिछले सीज़न में ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद उन्हें फिर से स्टैंड-इन कप्तान की भूमिका निभानी पड़ी थी।

हालांकि, CSK के लिए पिछला सीज़न यादगार नहीं रहा। टीम अंक तालिका में सबसे नीचे रही और लगातार दूसरे साल प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही।

IPL 2026 मिनी ऑक्शन में CSK ने बटोरी सुर्खियां

IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने घरेलू और अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर बड़ा दांव लगाया।

प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को CSK ने ₹14.20 करोड़ में खरीदा, जिससे ये IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। हालांकि, प्रशांत वीर हाल ही में रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान चोटिल हो गए थे, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वह IPL 2026 से पहले फिट हो जाएंगे।

CSK का IPL 2026 स्क्वाड

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवॉल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील हुसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, ज़ैक फॉल्क्स।