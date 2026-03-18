स्पोर्ट्स डेस्क : महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले उन्होंने अपने आइकॉनिक जर्सी नंबर 7 को छोड़कर नंबर 8 अपनाने के संकेत दिए हैं। सोशल मीडिया पर उनके रहस्यमयी पोस्ट के बाद फैन्स और एक्सपर्ट्स के बीच कई तरह की अटकलें शुरू हो गई हैं। यह बदलाव सिर्फ एक नंबर का नहीं, बल्कि धोनी की पहचान और ब्रांड वैल्यू से जुड़ा बड़ा फैसला माना जा रहा है।

सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ी उत्सुकता

धोनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक दिलचस्प संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने नंबर बदलने की ओर इशारा किया। उन्होंने लिखा कि कुछ नंबर हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन अब वह 8 नंबर पर स्विच कर रहे हैं और जल्द ही इसके पीछे की वजह सामने आएगी। इस पोस्ट के बाद फैंस के बीच जिज्ञासा और चर्चा तेज हो गई है।

नंबर 7 से जुड़ी रही खास पहचान

MS धोनी का जर्सी नंबर 7 उनके करियर की सबसे मजबूत पहचान रहा है। यह नंबर उनके जन्मदिन (7 जुलाई) से जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से उन्होंने इसे अपनाया था। BCCI ने 2023 में इस नंबर को सम्मान स्वरूप रिटायर भी कर दिया था, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई।

क्या रवींद्र जडेजा से जुड़ा है कनेक्शन?

इस बदलाव को लेकर एक दिलचस्प थ्योरी यह भी सामने आई है कि इसका संबंध Ravindra Jadeja से हो सकता है।जडेजा पहले नंबर 8 की जर्सी पहनते थे, लेकिन अब उनके Rajasthan Royals में शामिल होने के बाद यह नंबर खाली हो गया। ऐसे में माना जा रहा है कि धोनी का यह कदम एक तरह का ट्रिब्यूट भी हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

मार्केटिंग रणनीति भी हो सकती है वजह

कुछ क्रिकेट विशेषज्ञ इसे एक स्मार्ट मार्केटिंग मूव भी मान रहे हैं। IPL जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जर्सी नंबर बदलना मर्चेंडाइज बिक्री बढ़ाने और फैंस की दिलचस्पी बनाए रखने का एक तरीका हो सकता है। धोनी की लोकप्रियता को देखते हुए यह बदलाव ब्रांड वैल्यू को और मजबूत कर सकता है।

CSK की नई रणनीति का संकेत?

Chennai Super Kings टीम मैनेजमेंट इस बदलाव के जरिए नई रणनीति पर काम कर रहा हो सकता है। संभव है कि टीम सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका और पहचान को नए तरीके से पेश करना चाहती हो। धोनी का यह कदम टीम के भीतर बदलाव और नए दौर की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है।

अभी तक नहीं आया आधिकारिक बयान

फिलहाल, इस जर्सी बदलाव को लेकर धोनी या फ्रेंचाइजी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस वजह से यह मुद्दा और भी रहस्यमय बन गया है और फैंस इसके पीछे की असली वजह जानने का इंतजार कर रहे हैं।

