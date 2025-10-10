स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गुरुवार को मदुरै के चिंतामणि के पास वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जहां देश के सबसे प्रिय खेल दिग्गजों में से एक की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

मुंबई से एक निजी विमान से मदुरै पहुंचे धोनी तमिलनाडु के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। 300 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से निर्मित यह विश्व स्तरीय स्टेडियम 12.5 एकड़ में फैला है और इस क्षेत्र में क्रिकेट का एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है। तीन बार ICC खिताब जीतने वाले कप्तान का स्वागत उत्साही प्रशंसकों ने किया, जो सुबह से ही हवाई अड्डे पर जमा हो गए थे। मदुरै में यह उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था, जिसने तमिलनाडु में उनके प्रशंसकों के लिए इस अवसर को और भी खास बना दिया।

धोनी को उनकी प्रतिष्ठित जर्सी नंबर '7' वाली एक सफेद कार में कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया, जहां भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। नवनिर्मित वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के बाद धोनी हवाई अड्डे वापस लौटे, इस बार एक नीली कार में जिसका नंबर भी '7' था और एक निजी चार्टर से मुंबई वापस चले गए।

इस आयोजन ने न केवल नए क्रिकेट बुनियादी ढांचे के आकार के लिए बल्कि धोनी की उपस्थिति के लिए भी व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जिनकी लोकप्रियता पीढ़ियों से चली आ रही है। वेलाम्मल एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) के सहयोग से विकसित वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता 7,300 है, जिसे भविष्य में 20,000 तक बढ़ाने की योजना है। हाल ही में धोनी ने अपना ड्रोन पायलट प्रशिक्षण पूरा किया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब प्रशंसा हुई। पूर्व भारतीय कप्तान ने चेन्नई स्थित भारत के अग्रणी ड्रोन निर्माता और DGCA द्वारा अनुमोदित रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (RPTO) गरुड़ एयरोस्पेस से अपना कोर्स पूरा किया, जिसके वे ब्रांड एंबेसडर भी हैं।