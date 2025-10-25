स्पोर्टस डेस्क : रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में जीत दर्ज करने के लिए 150 प्लस रनों की पार्टनरशिप करते हुए बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोहित-कोहली ने सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के वनडे में सबसे ज्यादा 150 प्लस रनों की पार्टनरशिप के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

लक्ष्य प्राप्ति के दौरान रोहित और कोहली के बीच 168 रन की साझेदारी हुई जो वनडे में 12वीं 150 प्लस रनों की साझेदारी थी। इससे पहले तेंदलुकर और गांगुली ने ही वनडे में 12 बार 150 प्लस रनों की पार्टरनशिप की है। इस लिस्ट में एक अन्य जोड़ी भी शामिल है जिसने 7 बार ऐसा किया और यह जोड़ी दिलशान और कुमार संगकारा की है।

वनडे में सबसे ज्यादा 150+ पार्टनरशिप

12 तेंदुलकर और गांगुली

12 रोहित और कोहली

7 दिलशान और संगकारा

मैच की बात करें तो भारत ने टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए हर्षित राणा के 4 विकेट की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 46.4 ओवर में 236 रन पर ढेर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैट रेनशॉ ही अर्धशतक लगा पाए। इसके बाद भारत ने 237 रन का लक्ष्य मात्र एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।