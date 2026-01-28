Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने बुधवार को घोषणा की कि इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली ने घरेलू क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट वापस ले लिया है और 2026 सीजन के लिए सिर्फ ब्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसे 2027 तक बढ़ाने का ऑप्शन भी है। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 2 बार IPL चैंपियन रह चुके मोईन ने 2018 में वोरसेस्टरशायर को पहली ब्लास्ट जीत दिलाई थी और पहले हंड्रेड टूर्नामेंट के फाइनल में बर्मिंघम फीनिक्स की कप्तानी भी की थी। उन्होंने दुनिया भर में घरेलू और फ्रेंचाइजी प्रतियोगिताओं में अपनी पीढ़ी के सबसे सफल व्हाइट-बॉल क्रिकेटरों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। 

मोईन ने अब तक 420 करियर T20 मैचों में 7,792 रन बनाए हैं और 271 विकेट लिए हैं। उनका टॉप स्कोर वाइटैलिटी ब्लास्ट में 121 नॉट आउट है। इंग्लैंड की प्रभावशाली लिमिटेड-ओवर्स टीमों का एक जरूरी हिस्सा होने के नाते, उन्होंने दो वर्ल्ड कप जीते हैं। उन्होंने 92 टी20 इंटरनेशनल में 51 विकेट लिए हैं और 1,229 रन बनाए हैं, जिसमें सात हाफ-सेंचुरी शामिल हैं। 

क्लब द्वारा जारी एक बयान में मोईन ने कहा, 'मैं ब्लास्ट के लिए यॉर्कशायर से जुड़कर बहुत खुश हूं। यह एक बहुत बड़ा क्लब है जिसका गौरवशाली इतिहास है, लेकिन जो बात मुझे सच में आकर्षित करती है, वह यह है कि टीम किस दिशा में जा रही है। टीम में बहुत टैलेंट है और एंथनी के साथ काम करने और ग्रुप को आगे बढ़ाने में मदद करने का मौका मेरे लिए रोमांचक है। मुझे हमेशा हेडिंग्ले में खेलना पसंद आया है - विकेट, माहौल और समर्थक इसे एक खास जगह बनाते हैं। यह एक नई चुनौती जैसा लगता है और मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं अपना अनुभव लाना चाहता हूं, अपने क्रिकेट का आनंद लेना चाहता हूं और यॉर्कशायर को मुकाबला करने में मदद करना चाहता हूं।' 

यॉर्कशायर ने अभी तक ब्लास्ट का खिताब नहीं जीता है और पिछले साल नॉर्थ ग्रुप में नौ टीमों में से आठवें स्थान पर रहा था। क्लब ने ऑफ-सीजन के दौरान डेविड मलान को ग्लॉस्टरशायर और जॉर्डन थॉम्पसन को वारविकशायर को खो दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सैम वाइटमैन और एंड्रयू टाय को स्थानीय खिलाड़ियों के रूप में जोड़ा और विदेशी खिलाड़ी नवीन-उल-हक और लोगान वैन बीक को साइन किया। 

यॉर्कशायर के क्रिकेट के जनरल मैनेजर गैविन हैमिल्टन का मानना ​​है कि यह साइनिंग क्लब के लक्ष्यों और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। उन्होंने कहा, 'मोईन एक वर्ल्ड-क्लास ऑलराउंडर हैं जिनका असर मैदान पर उनकी काबिलियत से कहीं ज़्यादा है। उनका अनुभव और लीडरशिप हमारे लिए बहुत कीमती होगी क्योंकि हम अपनी टी20 टीम को मजबूत कर रहे हैं और एक ऐसी टीम बना रहे हैं जो ब्लास्ट में लगातार चुनौती दे सके। वह ड्रेसिंग रूम में अपनी मौजूदगी से माहौल बनाएंगे और उनका आना पूरे क्लब और यॉर्कशायर में क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। यॉर्कशायर में शामिल होने का उनका फैसला क्लब की दिशा और हम जो माहौल बना रहे हैं, उसे दिखाता है। हम इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि मोईन क्या लेकर आएंगे, न सिर्फ परफॉर्मेंस में, बल्कि स्टैंडर्ड सेट करने और ग्रुप को आगे बढ़ाने में मदद करने में भी।' 