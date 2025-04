खेल डैस्क : एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबले के दौरान टॉस को लेकर विवाद हो गया। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। खास बात यह रही कि सिक्का उछलते तक धोनी ने हेड या टेल कहा, यह सुना ही नहीं गया। क्योंकि उन्होंने मैच रैफरी के कान में टॉस बाबत कुछ बोला था। इस संबंधी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें गड़बड़ झाले की दुर्गाध आ रही है।



वायरल वीडियो में यह दिखा

धोनी ने टॉस शुरू होने से पहले मैच रैफरी के कान में कुछ कहा। इतने में ऋषभ पंत ने सिक्का उछाल दिया। सिक्का फिर दूर पिच पर जा गिरा। रैफरी ने सिक्का देखकर टेल बोल दिया जबकि कैमरा जब सिक्के पर गिरा तो यह हैड था। जब क्रिकेट एंकर ने पूछा कि क्या टेल की कॉल आई थी तो रैफरी ने ईशारे की साथ धोनी को टॉस जीता हुआ करार दे दिया। धोनी ने भी फटाफट माइक संभालते हुए पहले गेंदबाजी का फैसला सुना दिया। देखें वीडियो-

इसलिए हुआ शक

आम तौर पर जब मैच शुरू होता है तो ब्रॉडकास्टर की ओर से सोशल मीडिया पर टॉस की पूरी कार्रवाई की वीडियो साझा की जाती है। लेकिन लखनऊ बनाम चेन्नई मुकाबले में सिक्के को दिखाया ही नहीं गया। न ही यह स्पष्ट हुआ कि धोनी ने टॉस के लिए क्या आवाज थी। देखें वीडियो-

