स्पोर्ट्स डेस्क : पर्थ में रविवार से शुरू हो रही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया एकदिवसीय श्रृंखला से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने एक भावनात्मक टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि यह सीरीज ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए खास होगी क्योंकि यह शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस देश में आखिरी बार एक्शन में देखने का मौका हो। पीठ की चोट के चलते कमिंस मैदान से बाहर रहेंगे, लेकिन उन्होंने माना कि इन दो भारतीय दिग्गजों का ऑस्ट्रेलिया में दिखना हमेशा “एक क्रिकेटिंग आकर्षण” रहा है।

“15 सालों से भारतीय क्रिकेट की पहचान रहे हैं रोहित और कोहली”

कमिंस ने ‘जियो हॉटस्टार’ से बातचीत में कहा, “विराट और रोहित पिछले 15 सालों से लगभग हर भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। उनके बिना भारतीय क्रिकेट की कल्पना करना मुश्किल है। ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए उन्हें यहाँ खेलते हुए देखने का यह आखिरी मौका हो सकता है।” उन्होंने आगे कहा कि दोनों खिलाड़ी न सिर्फ भारत बल्कि विश्व क्रिकेट के चैंपियन रहे हैं। “जब भी वे ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, दर्शक जोरदार तालियां बजाते हैं, चाहे वे भारत के खिलाफ ही क्यों न खेल रहे हों।”

“भारत के खिलाफ श्रृंखला से चूकना निराशाजनक” : कमिंस

32 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ इस श्रृंखला में पीठ की चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे। इसके बावजूद वे अपनी टीम के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, “भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला से बाहर रहना निश्चित रूप से निराशाजनक है। ऐसी सीरीज़ हमेशा रोमांचक होती है, खासकर जब देशभर में पहले से ही दर्शकों में जोश है। मुझे यकीन है कि स्टेडियम भरे होंगे।” कमिंस ने यह भी कहा कि जब भी कोई खिलाड़ी इतनी बड़ी श्रृंखला से चूकता है, तो उसे “अंदर से खालीपन” महसूस होता है।

“युवा खिलाड़ियों को मौका देना जरूरी”

हालांकि कमिंस इस बार मैदान पर नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कार्यवाहक कप्तान मिशेल मार्श को स्पष्ट सलाह दी है। कमिंस ने कहा, “तीन मैचों की यह श्रृंखला जीतना ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम है नए खिलाड़ियों को मौका देना। कई युवा ऐसे हैं जो पिछले विश्व कप में नहीं थे। हमें देखना होगा कि वे दबाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं।” उन्होंने जोड़ा कि यह सीरीज़ टीम संयोजन तय करने में अहम साबित होगी, ताकि अगली बड़ी प्रतियोगिता से पहले टीम अपनी सर्वश्रेष्ठ 15 सदस्यीय स्क्वाड को लेकर आत्मविश्वास में रहे।

स्टार्क के संन्यास पर बोले कमिंस : ‘मैं उनके फैसले को समझता हूं’

मिशेल स्टार्क द्वारा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले पर भी कमिंस ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा, “मुझे पता था कि स्टार्क कुछ समय से इस पर विचार कर रहे थे। तीनों प्रारूपों में खेलना बेहद कठिन है। वह मुझसे कुछ साल बड़े हैं और पहले ही 100 टेस्ट खेल चुके हैं। उनका फोकस अब टेस्ट क्रिकेट पर है, और मैं इसे पूरी तरह समझता हूं।” कमिंस ने स्टार्क को “ऑस्ट्रेलिया का सच्चा योद्धा” बताया, जिन्होंने हर फॉर्मेट में टीम को जीत दिलाने में योगदान दिया।

“उनकी जगह नए चेहरे तैयार हैं”

कमिंस ने कहा कि भले ही स्टार्क अब टी20 में न दिखें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, “हमारे पास कई युवा गेंदबाज़ हैं जो स्टार्क के अनुभव से सीखकर टीम को नई दिशा दे सकते हैं। स्टार्क का करियर शानदार रहा, और अब बारी है अगली पीढ़ी की।”