स्पोर्ट्स डेस्क : ICC Men's T20 World Cup 2026 के सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तान टीम में बाबर आज़म को लेकर बहस तेज हो गई है। इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान Michael Vaughan ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह पाकिस्तान में कभी विदेशी कोच नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि वहां चयन को लेकर राजनीति होती है।

बाबर आज़म की भूमिका पर उठे सवाल

Babar Azam इस टूर्नामेंट में ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक अलग-अलग भूमिकाओं में आजमाए गए, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। इंग्लैंड के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में उन्होंने 24 गेंदों पर 25 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट लगातार गिर रहा है, जिससे टीम की आक्रामक बल्लेबाजी पर असर पड़ा है।

माइक हेसन की रणनीति की तारीफ

वॉन ने पाकिस्तान के मुख्य कोच Mike Hesson की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने ‘राजनीति’ को संभालते हुए बाबर का सही उपयोग किया है। 'मैं पाकिस्तान में कोचिंग करने वाले विदेशी कोचों की सराहना करता हूं, क्योंकि वहां क्या चल रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। हेसन ने बाबर को इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह इस्तेमाल किया है — अगर दो विकेट जल्दी गिरते हैं तो बाबर नंबर चार पर आकर पारी संभाल सकते हैं।' वॉन का मानना है कि श्रीलंका जैसी पिचों पर 150-180 का स्कोर सामान्य है और बाबर 160-170 तक टीम को पहुंचा सकते हैं।

“मैं कभी पाकिस्तान का विदेशी कोच नहीं बनूंगा”

वॉन ने खुलासा किया कि उन्होंने पूर्व पाकिस्तान कोच और अपने एशेज प्रतिद्वंद्वी Jason Gillespie से बातचीत की थी, जिन्होंने टीम में हस्तक्षेप की शिकायत की थी। 'मैं व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान में विदेशी कोच नहीं बनना चाहूंगा। मैंने जेसन गिलेस्पी से काफी बात की है। वहां चीजें आसान नहीं हैं।' हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट ने हालात को बेहतर तरीके से संभाला है।

बाबर का गिरता स्ट्राइक रेट

इस टूर्नामेंट में बाबर ने चार पारियों में 91 रन बनाए हैं।

औसत: 22.75

स्ट्राइक रेट: 112.34

90 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में उनका स्ट्राइक रेट सबसे कम है। कुल मिलाकर बाबर ने 23 टी20 वर्ल्ड कप मैचों में 640 रन बनाए हैं, लेकिन 111.49 का स्ट्राइक रेट इस स्तर पर सवाल खड़े करता है। 500+ रन बनाने वाले बल्लेबाजों में यह सबसे कम स्ट्राइक रेट है।

निष्कर्ष

पाकिस्तान की सेमीफाइनल उम्मीदों के बीच बाबर आज़म की भूमिका और स्ट्राइक रेट चर्चा का विषय बने हुए हैं। जहां माइकल वॉन ने चयन में राजनीति का इशारा किया, वहीं माइक हेसन की रणनीति की तारीफ भी की। अब देखना होगा कि आगे के मुकाबलों में बाबर अपने प्रदर्शन से आलोचकों को जवाब दे पाते हैं या नहीं।