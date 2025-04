खेल डैस्क : वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ना जारी रखा है। सलामी बल्लेबाज ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में मोहम्मद शमी के खिलाफ पहले छक्का लगाने के साथ ही वानखेड़े में 100 छक्के पूरे कर लिए। हैदराबाद के तेज गेंदबाज शमी ने शॉर्ट लेंथ गेंद फेंकी थी। रोहित विश्वास के साथ शॉट नहीं लगा पाए लेकिन गेंद छक्के के लिए चली गई। यह उनका सर्वश्रेष्ठ शॉट नहीं था, लेकिन यह अनोखा रिकॉर्ड उनके नाम हो गया। रोहित ने इसके बाद 2 और छक्के भी लगाए।



किसी एक मैदान पर सबसे ज़्यादा आईपीएल छक्के

130 छक्के : विराट कोहली, चिन्नास्वामी स्टेडियम

127 छक्के : क्रिस गेल, चिन्नास्वामी स्टेडियम

118 छक्के : एबी डिविलियर्स, चिन्नास्वामी स्टेडियम

102 छक्के : रोहित शर्मा, वानखेड़े

85 छक्के : कीरोन पोलार्ड, वानखेड़े

आरसीबी के स्टार विराट कोहली चिन्नास्वामी में 130 छक्कों के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं, और उनके बाद उनके दो पूर्व साथी क्रिस गेल और एबीडी हैं, जिन्होंने भी इसी मैदान पर 100 से ज्यादा छक्के लगाए हैं।

