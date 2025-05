खेल डैस्क : सूर्यकुमार यादव के सामने जब भी पंजाब की टीम खेलने आती है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं। सूर्यकुमार पिछली चार पारियों में से लगातार पंजाब के खिलाफ अर्धशतक बना रहे हैं। वह अपने आईपीएल करियर में पंजाब के खिलाफ ही सबसे ज्यादा रन बनाने में सफल रहे हैं। सोमवार को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में सूर्यकुमार ने पंजाब के खिलाफ 39 गेंदों पर 57 रन बनाकर अपनी टीम को 184 रन तक पहुंचा दिया। सूर्यकुमार का पंजाब के खिलाफ यह लगातार चौथा अर्धशतक रहा। उन्होंने वानखेड़े में 26 गेंदों पर 57, मोहाली में 31 गेंदों पर 66, मुल्लांपुर में 53 गेंदों पर 78 तो अब जयपुर में 39 गेंदों पर 57 रन बनाए हैं।

विभिन्न फ्रेंचाइजियों के खिलाफ बनाए इतने रन

562 रन बनाम पंजाब किंग्स

512 रन बनाम राजस्थान रॉयल्स

505 रन बनाम आरसीबी

500 रन बनाम हैदराबाद

491 रन दिल्ली कैपिटल्स

आंकड़े साफ है कि पंजाब के खिलाफ सूर्यकुमार का बल्ला खुलकर बोलता है। उनकी पंजाब के खिलाफ स्ट्राइक 150 से ज्यादा है। जबकि 22 मैचों में औसत 30 से ऊपर है। वह इस सीजन में 5 अर्धशतक भी लगा चुके हैं।

Suryakumar Yadav UNLEASHED in #RACE2TOP2 in #TATAIPL



Suryakumar Yadav becomes the first-ever player to score 25+ runs in 14 consecutive T20 innings and also in TATA IPL! 🔥👑



Watch the live action 👉 https://t.co/aAzLa21YS2#Race2Top2 👉 #PBKSvMI | LIVE NOW on Star Sports… pic.twitter.com/aitpfFDSoi