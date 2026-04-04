नई दिल्ली : मुंबई इंडियंस को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में अपनी पहली हार का सामना नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में करना पड़ा, जब शनिवार को वे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 162 रनों का बचाव नहीं कर पाए। MI के स्टैंड-इन कप्तान सूर्यकुमार यादव को लगा कि वे एक अच्छे स्कोर से 15-20 रन पीछे रह गए।

मैच के बाद सूर्यकुमार ने कहा, 'मेरा मतलब है, जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तो स्कोर के बारे में सोचने जैसा कुछ नहीं होता। आप बस बल्लेबाजी करते रहते हैं, आंकड़ों को समझते हैं - क्या अच्छा है, यहां क्या अच्छा रहा है - लेकिन हमें लगा कि 180-185 एक अच्छा स्कोर होता। हम 15-20 रन पीछे रह गए। मुझे लगता है कि यह एक ठीक-ठाक विकेट था। हमें उम्मीद थी कि यह थोड़ा धीमा होगा, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी के नजरिए से, हम 15-20 रन पीछे रह गए। हालांकि, मैं गेंदबाजों से उनका श्रेय नहीं छीनना चाहता और साथ ही उनके बल्लेबाजों ने भी दूसरी पारी में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की।'

सूर्यकुमार MI टीम की कप्तानी पूर्णकालिक कप्तान हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में कर रहे थे, जो अस्वस्थ थे। MI को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया और स्टैंड-इन कप्तान की 51 रनों की पारी के बावजूद उन्हें 162/6 के स्कोर पर रोक दिया गया। नमन धीर ने भी 21 गेंदों में 28 रनों का योगदान दिया जिसके बाद टी नटराजन ने उन्हें ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा दिया।

MI की बैटिंग के बारे में बात करते हुए सूर्या ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं और नमन, हम दोनों गलत समय पर आउट हो गए, वरना हम कम से कम औसत से ज्यादा स्कोर तो कर ही लेते। मेरा मतलब है, बिल्कुल देखिए, ऐसे दिन भी आते हैं जब आप कोशिश करते हैं, और वह काम नहीं करती, लेकिन हम वापस जाकर अपनी रणनीति पर काम करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और अगले कुछ दिनों में वापसी करेंगे।' मुकेश कुमार ने दो विकेट लिए जबकि पटेल, नटराजन, एनगिडी और निगम ने एक-एक विकेट लिया।

163 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए समीर रिजवी ने 51 गेंदों में 90 रन बनाए और अपनी टीम को आसानी से जीत की रेखा के पार पहुंचा दिया। रिजवी के 90 रन IPL में किसी 'इम्पैक्ट प्लेयर' द्वारा बनाया गया तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। इससे पहले 2024 में ईडन गार्डन्स में KKR के खिलाफ जोस बटलर ने 107* रन और साई सुदर्शन का दिल्ली के खिलाफ 2025 में 108* रन सबसे ज्यादा थे।

रिज़वी के 90 रन IPL में MI के खिलाफ किसी DC बैटर द्वारा बनाया गया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है; इससे पहले 2013 में वीरेंद्र सहवाग ने 95* रन और 2018 में जेसन रॉय ने 91* रन बनाए थे। उनके द्वारा लगाए गए 7 छक्के भी MI के खिलाफ किसी DC बैटर द्वारा लगाए गए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के हैं क्योंकि 2019 में ऋषभ पंत और 2024 में ट्रिस्टन स्टब्स ने भी इतने ही छक्के लगाए थे।

MI के कप्तान ने रिजवी की तारीफ करते हुए कहा, 'मेरा मतलब है, 2 विकेट पर 7 का स्कोर पर, जिस तरह से कोई बैटर मैदान पर आया और उसने बैटिंग की, उसका काफी श्रेय उसी को जाता है। उसने हमें मैच में वापसी करने का कोई मौका ही नहीं दिया। हमने बॉलिंग डिपार्टमेंट में अपनी रणनीति के हिसाब से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हम मैच में वापसी नहीं कर पाए।'