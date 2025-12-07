स्पोर्ट्स डेस्क: फोर्ट लॉडरडेल में शनिवार को इतिहास रचते हुए लियोनेल मेस्सी ने इंटर मियामी को पहला MLS कप खिताब दिलाया। लंबे समय से चली आ रही मेस्सी बनाम मुलर की प्रतिद्वंद्विता में इस बार बाजी पूरी तरह अर्जेंटीना स्टार के हाथ लगी। वैंकूवर व्हाइटकैप्स के खिलाफ इंटर मियामी ने 3-1 से जीत दर्ज करते हुए मेस्सी को करियर की 47वीं ट्रॉफी दिलाई।

मुलर के खिलाफ मेस्सी—इस बार कहानी बदली

थॉमस मुलर, जो मेस्सी के खिलाफ खेले गए 10 मुकाबलों में 7 बार जीत चुके हैं, इस फाइनल में अपनी टीम को बचाने में नाकाम रहे। मुलर की मौजूदगी में जर्मनी ने दो बार विश्व कप में अर्जेंटीना को बाहर किया था। लेकिन MLS फाइनल में मेस्सी ने अपने खेल से मुकाबला पूरी तरह पलट दिया। इस मैच ने एक बार फिर दिखा दिया कि मेस्सी बड़े मौकों पर कितने निर्णायक खिलाड़ी हैं।

मेस्सी का जादू—दो गोल में अहम भूमिका

मेस्सी ने मैच में दो गोल में सीधा योगदान देकर टीम को चैंपियन बनाया। 72वें मिनट में उन्होंने रोड्रिगो डी पॉल को बेहतरीन पास देकर गोल करवाया। स्टॉपेज टाइम में भी उन्होंने असिस्ट कर टीम की जीत पक्की कर दी। यह जीत इंटर मियामी के लिए ऐतिहासिक रही क्योंकि क्लब ने पहली बार खिताब अपने नाम किया।

“MLS जीतना हमारा लक्ष्य था”—मेस्सी

जीत के बाद मेस्सी ने कहा: “तीन साल पहले मैंने MLS आने का फैसला किया था। पिछले साल हम जल्दी बाहर हो गए थे, लेकिन इस बार हमारा एक ही लक्ष्य था—MLS जीतना, और आज हम चैंपियन हैं।”

मेस्सी vs मुलर — दो दिग्गज, एक उपलब्धि

दोनों ही विश्व कप और चैंपियंस लीग विजेता। दोनों ही क्लब विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी, लेकिन MLS फाइनल ने मेस्सी को इस प्रतिद्वंद्विता में आगे कर दिया। मेस्सी ने एक बार फिर दिखाया कि 37 साल की उम्र में भी उनका जादू कम नहीं हुआ है।