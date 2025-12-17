नई दिल्ली : स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने अपने संक्षिप्त दौरे के दौरान शानदार मेहमाननवाजी के लिए आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि भारत का फुटबॉल में भविष्य उज्जवल होगा। मेस्सी ने अपने भारत दौरे में चार शहरों का दौरा किया और इस दौरान हजारों प्रशंसक अर्जेंटीना के इस दिग्गज खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे थे।

जामनगर में अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वंतारा वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का दौरा करने के लिए भारत में अपना प्रवास एक दिन के लिए बढ़ाने के बाद मेस्सी बुधवार को मियामी के लिए रवाना हो गए। इस 38 वर्षीय फुटबॉलर ने इंस्टाग्राम पर दौरे का एक मिनट का क्लिप पोस्ट किया, जिसमें वह भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान और कई युवा फुटबॉलरों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मेस्सी ने कहा, ‘दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता का दौरा अद्भुत रहा। पूरे दौरे के दौरान आपने जिस गर्मजोशी से स्वागत, उदार आतिथ्य सत्कार और प्रेम भाव दिखाया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल है।'

मेस्सी ने ऐसे समय में भारतीय फुटबॉल को शुभकामना दी है जबकि वह अपने बुरे दौर से गुजर रही है। कोई व्यावसायिक साझेदार नहीं मिलने के कारण घरेलू सत्र शुरू नहीं हो पा रहा है जबकि राष्ट्रीय टीम का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक मेस्सी ने इस यात्रा के दौरान कोई भी प्रतिस्पर्धी फुटबॉल मैच नहीं खेला। इस दौरे के दौरान उनके साथ उरुग्वे के महान खिलाड़ी और उनके करीबी मित्र लुई सुआरेज और अर्जेंटीना के साथी खिलाड़ी रोड्रिगो डी पॉल भी थे।

मेस्सी का दौरा कोलकाता से शुरू हुआ था जहां राजनेताओं और अधिकारियों ने उन्हें घेर दिया जिससे स्थिति खराब हो गई क्योंकि हजारों रुपए में टिकट खरीदने वाले प्रशंसकों को इस दिग्गज खिलाड़ी की स्पष्ट झलक देखने को नहीं मिली। इससे उत्तेजित होकर दर्शकों ने साल्ट लेक स्टेडियम में तोड़फोड़ की।

हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के दौरे के दौरान ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। मेस्सी ने प्रशंसकों के साथ तस्वीरें खिंचवाकर और अपने कुछ वार्म-अप रूटीन का प्रदर्शन करके उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। मेस्सी ने दिल्ली में अपने दौरे के अंतिम चरण में कहा, ‘हम इस प्यार को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम निश्चित तौर पर लौटेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम मैच खेलने या किसी अन्य अवसर पर वापसी करेंगे। हम निश्चित तौर पर भारत का फिर से दौरा करेंगे।'