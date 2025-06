स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में धमाकेदार शतकीय पारी खेलते हुए बड़ रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मैक्सवेल टी20 क्रिकेट में हमवतन डेविड वार्नर, एरॉन फिंच, भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा और इंग्लैंड के जोस बटलर की बराबरी करते हुए संयुक्त रूप से चौथे सबसे ज्यादा 8 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए।

मैक्सवेल ने ओकलैंड में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स (LAKR) के खिलाफ अपनी टीम वाशिंगटन फ्रीडम (WSF) के लिए मेजर लीग क्रिकेट (MLC) मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। ​​उन्होंने 49 गेंदों में दो चौकों और 13 छक्कों की मदद से नाबाद 106* रन बनाए। उनके रन 216.33 के स्ट्राइक रेट से आए। वह इस सीजन में स्टीव स्मिथ की अनुपस्थिति में टीम की कप्तानी कर रहे टी20 में उनके नाम 178 विकेट भी हैं। महत्वपूर्व बात यह है कि पहली 15 गेंदों पर मैक्सवेल ने मात्र 11 रन बनाए थे लेकिन इसके बाद अगली 34 गेंदों पर उन्होंने 95 रन ठोक डाले और कुल 106 रन बनाए।

ALL THE 13 SIXES & 2 FOURS BY MAXWELL IN HIS 106*(49) KNOCK IN MLC 🤯 pic.twitter.com/ZjBVw4KKqh