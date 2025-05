खेल डैस्क : लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने 2022 सीजन में आईपीएल में कदम रखा था। इस दौरान निकोल्स पूरन भी उनके साथ जुड़े। इतने कम वक्त के दौरान ही निकोल्स पूरन लखनऊ की ओर से पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 101 छक्के पूरे कर लिए हैं। इस लिस्ट में मार्कस स्टोइनिस 56 छक्कों के साथ दूसरे, केएल राहुल 53 छक्कों के साथ तीसरे, क्विंटन डी कॉक 40 छक्कों के साथ चौथे, और आयुष बदोनी 38 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। पूरन ने इस सीजन में अब तक 39 छक्के (13 मैच) लगाए है जबकि 2024 सीजन में वह 36 छक्के लगाने में सफल रहे थे।



एक सीजन में लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा रन

616 - केएल राहुल (2022)

560* - मिशेल मार्श (2025)

520 - केएल राहुल (2024)

511* - निकोलस पूरन (2025)

508 - क्विंटन डी कॉक (2022)

