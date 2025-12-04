शारजाह : लियाम लिविंगस्टोन ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में 38 गेंदों पर 82 रन की तूफानी पारी खेली जिससे अबूधाबी नाइट राइडर्स ने विश्व आईएलटी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में शारजाह वॉरियर्स को 39 रन से हराया।

लिविंगस्टोन ने अपनी पारी में 2 चौके और 8 छक्के लगाए जिससे नाइट राइडर्स चार विकेट पर 233 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रहा। यह लीग के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इसके जवाब में वॉरियर्स की टीम 9 विकेट पर 194 रन ही बना पाई। लिविंगस्टोन को बीच के ओवरों में शेरफेन रदरफोर्ड (27 गेंदों पर 45 रन) से सहयोग मिला।

इससे पहले एलेक्स हेल्स (19 गेंदों पर 32 रन) और अलीशान शराफू (23 गेंदों पर 34 रन) ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई। लिविंगस्टोन ने पारी के अंतिम ओवर में ड्वेन प्रीटोरियस पर पांच छक्के जड़कर 33 रन बटोरे। वॉरियर्स के लिए आदिल राशिद एकमात्र सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 31 रन देकर दो विकेट लिए।

मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए वॉरियर्स को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। उसने जॉनसन चार्ल्स (10 रन), टॉम एबेल (06 रन) और टॉम कोहलर कैडमोर (14 रन) के विकेट पहले सात ओवरों में ही खो दिए, जब स्कोर केवल 56 रन था। टिम डेविड (24 गेंदों पर 60 रन) ने टीम को वापसी दिलाने की कोशिश की।

डेविड ने नौवें ओवर में पीयूष चावला पर लगातार तीन छक्के जड़े। सिकंदर रजा (08 रन) और दिनेश कार्तिक (05 रन) के विकेट गिरने के बावजूद डेविड ने दूसरे छोर से रन बनाना जारी रखा। उनके अलावा प्रीटोरियस (20 गेंदों पर 39 रन) और आदिल राशिद (11 गेंदों पर 25 रन) ने भी योगदान दिया लेकिन इससे हार का अंतर ही कम हो पाया।