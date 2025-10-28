ब्यूनस आयर्स: अर्जेटीना को 2022 फीफा विश्व कप का खिताब दिलाने वाले दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी (Lionel Messi) ने अगले साल होने वाले 2026 विश्व कप को लेकर बड़ा बयान दिया है। मेसी ने कहा कि वह एक बार फिर अर्जेटीना के लिए विश्व कप खेलना चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला वह अपनी शारीरिक स्थिति को देखकर लेंगे।

38 वर्षीय मेसी वर्तमान में एमएलएस क्लब इंटर मियामी के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने एनबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “विश्व कप खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए असाधारण अनुभव होता है और मैं जरूर खेलना चाहूंगा। लेकिन मैं अगले साल प्री-सीजन शुरू होने पर देखूंगा कि मेरा शरीर कितना साथ देता है। अगर मैं टीम के लिए 100% उपयोगी रह सकता हूं, तभी खेलने का फैसला करूंगा।”

उन्होंने कहा, “हम पिछला विश्व कप जीत चुके हैं, और उसे फिर से मैदान पर डिफेंड करना शानदार होगा। राष्ट्रीय टीम के साथ खेलना हमेशा एक सपना रहा है, खासकर विश्व कप जैसी प्रतियोगिता में।”

मेसी ने 2004 में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी। बार्सिलोना से 17 वर्ष की उम्र में पदार्पण करने के बाद, उन्होंने पीएसजी (पेरिस सेंट-जर्मेन) के लिए खेला और 2023 में इंटर मियामी से जुड़े।

फ्लोरिडा में अपने जीवन को लेकर उन्होंने कहा, “मुझे मियामी में रहना पसंद है। बार्सिलोना हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा, लेकिन यहां का माहौल शांतिपूर्ण है, बच्चे यहां खुलकर जी सकते हैं और हमें जीवन का आनंद लेने का मौका मिलता है।”

मेसी अब तक अर्जेटीना के लिए 195 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 114 गोल दागे हैं।