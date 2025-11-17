मुंबई : सिद्धेश लाड की करियर की सर्वश्रेष्ठ 170 रन की पारी के बाद कप्तान शारदुल ठाकुर के तीन विकेट से मुंबई ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप डी मैच के दूसरे दिन सोमवार को यहां पहली पारी पांच विकेट पर 630 रन पर घोषित करने के बाद 43 रन तक पुडुचेरी के चार विकेट चटकाकर दबदबा कायम किया।

ठाकुर ने 32 गेंद में 56 रन (रिटायर हार्ट) की आक्रामक पारी खेलने के बाद पुडुचेरी की पारी के शुरुआती तीन गेंद में दो विकेट झटके और दिन का खेल खत्म होते समय उनका आंकड़ा 17 रन पर तीन विकेट था। पुडुचेरी की टीम मुंबई से पहली पारी में 587 रन पीछे है और उसके छह विकेट बचे हुए है। स्टंप्स के समय मोहित काले (13) और कप्तान सागर उदेशी (10) क्रीज पर मौजूद थे।

ठाकुर ने नेयन कंगायन (शून्य) को पारी की पहली गेंद पर बोल्ड करने के बाद पारस रत्नपारखे को तीसरी गेंद पर खाता खोले बगैर पगबाधा किया। उन्होंने नई गेंद से शानदार गेंदबाजी करते हुए आनंद सिंह बैंस (पांच) को विकेट के पीछे कैच कराया। इससे पहले लाड ने प्रथम श्रेणी में अपना 13वां शतक पूरा किया। उन्होंने 285 गेंद में 170 की पारी के दौरान 19 चौके और चार छक्के जड़े लगातार दूसरे मैच में सैकड़ा जड़ा।

विकेटकीपर आकाश आनंद (नाबाद 107) ने प्रथम श्रेणी के नौवें मैच में अपना तीसरा शतक पूरा किया लेकिन भारतीय बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को अपनी ख्याति के मुताबिक बड़ी पारी में नहीं बदल पाये। वह 113 गेंद में 67 रन बना कर आउट हुए। उन्होंने लाड के साथ चौथे विकेट के लिए 160 रन की साझेदारी के साथ मुंबई के स्कोर को 400 रन के करीब पहुंचाया।

लाड ने सरफराज के आउट होने के बाद आनंद के साथ पांचवें विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी कर पुडुचेरी के गेंदबाजों को परेशान किया। आनंद और ठाकुर ने इसके बाद महज 68 गेंद में 100 रन की साझेदारी कर मैच पर मुंबई का दबदबा कायम कर दिया। जम्मू कश्मीर ने जम्मू में खेले जा रहे मैच में हैदराबाद पर 324 रन की बढ़त कायम कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। पहली पारी में 49 रन की बढ़त लेने के बाद जम्मू कश्मीर ने दूसरे दिन का खेल खत्म होते समय अपनी दूसरी पारी में चार विकेट पर 275 रन बना लिए।

सलामी बल्लेबाज कामरान इकबाल (50), अब्दुल समद (नाबाद 77) और कन्हैया वाधवान (नाबाद 82) ने इस दौरान अर्धशतक जड़े। राजस्थान ने राजसमंद में महिपाल लोमरोर (नाबाद 128) और कार्तिक शर्मा (120) की शतकीय पारियों के दम पर दिल्ली के खिलाफ सात विकेट पर 570 रन पर अपनी पहली पारी घोषित की। सचिन यादव (130) और कुणाल सिंह राठौर (102) ने मैच के पहले दिन अपने शतक पूरे किए थे।

स्टंप्स के समय दिल्ली ने बिना किसी नुकसान के आठ रन बनाये थे। छत्तीसगढ़ ने नादौन में अपनी पहली पारी छह विकेट पर 585 रन पर घोषित करने के बाद हिमाचल प्रदेश का 37 रन पर एक विकेट झटक लिया है। छत्तीसगढ़ के लिए अनुज तिवारी (162), अमनदीप खरे (नाबाद 101), मयंक वर्मा (112) और संजीत देसाई (84) ने बड़ी पारियां खेली।