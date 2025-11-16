Go to PunjabKesari.in

कोलकाता: 124 रन के छोटे लेकिन चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत निराशाजनक रही। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, जबकि अनुभवी KL राहुल भी सिर्फ 1 रन ही जोड़ सके। शुबमन गिल चोट के कारण बाहर हैं, ऐसे में ध्रुव जुरेल को नंबर 4 पर उतरना पड़ा। लंच तक भारत का स्कोर 10/2 रहा।

ईडन गार्डन्स का इतिहास 

कोलकाता की इस पिच पर 100 से अधिक का लक्ष्य सिर्फ एक बार सफलतापूर्वक चेज़ हुआ है। 2004 में सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने 117 रन का लक्ष्य 8 विकेट से हासिल किया था। इसके अलावा 1993 में भारत ने 79 रन आसानी से चेज़ किया था। इस मैदान पर चौथी पारी में बल्लेबाजों के लिए स्थिति हमेशा कठिन रही है।

बावुमा की जुझारू पारी ने दिया लड़ने लायक स्कोर

दक्षिण अफ्रीका की ओर से कप्तान टेंबा बावुमा ने 55* रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। भारतीय स्पिनर असरदार साबित नहीं हुए, जिसकी वजह से अफ्रीका ने 124 रन का लक्ष्य खड़ा कर दिया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अंत में तेजी से विकेट झटके और पारी को समेटा।

भारत रच सकता है इतिहास

अगर भारत यह मुकाबला जीतता है, तो यह ईडन गार्डन्स पर 100+ रन का सिर्फ दूसरा चेज़ होगा। साथ ही यह टेस्ट कप्तान के रूप में बावुमा की पहली हार भी बनेगी। हालांकि पिच की मुश्किलों और शुरुआती झटकों के चलते भारत के लिए यह टारगेट किसी भी तरह आसान नहीं है।