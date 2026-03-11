Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : भारत और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मजबूत खिलाड़ी विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आने वाले 19वें एडिशन के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जो 28 मार्च से शुरू होने वाला है। कोहली ने ट्रेनिंग शुरू करते हुए नेट्स में जोरदार शॉट लगाते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया। 39 साल के कोहली अच्छे फॉर्म में दिखे जब उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के ट्रेनिंग सेंटर में बल्ला उठाया और कुछ शानदार हिट लगाए। 

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में कोहली को इनडोर नेट्स में पसीना बहाते देखा जा सकता है और उन्होंने पोस्ट पर सैंडक्लॉक इमोटिकॉन के साथ 'IPL 2026' कैप्शन दिया। फ्रैंचाइजी ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'रन मशीन पूरी तरह तैयार दिख रही है। चलो IPL 2026 अभी शुरू करते हैं।' उन्होंने आइकॉनिक क्रिकेटर के लिए एक स्पेशल एडिट भी किया, जिन्होंने बुधवार को फ्रैंचाइजी के साथ 18 साल पूरे किए और टीम के साथ अपने 19वें एडिशन के लिए तैयार हैं।

RCB ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, '19 सीजन, 1 टीम, 1 लेजेंडरी नाम। 2008 में एक होनहार युवा से फ्रैंचाइजी के एक ऐसे आइकॉन तक जिसे बदला नहीं जा सकता। आज ही के दिन 18 साल पहले हमने विराट कोहली को पहले IPL Auction में U-19 प्लेयर ड्राफ्ट के जरिए साइन किया था। सालों बाद यह सफर उसी पैशन, उसी वफादारी और उसी किंग के साथ जारी है जो हर तरह से प्रेरणादायी है।' 

कोहली ने 2025 में RCB के IPL टाइटल के सूखे को खत्म करने में अहम रोल निभाया। पिछले सीजन में वह टीम के टॉप रन-स्कोरर थे जिन्होंने 15 इनिंग्स में 144.71 के स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाए थे। बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी ने फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया और 191 रन के टारगेट का सफलतापूर्वक बचाव किया। कोहली मैच में अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने 35 गेंदों पर 43 रन बनाए। 

टेस्ट और T20I दोनों से रिटायर होने के बाद कोहली अब इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ वनडे फॉर्मेट में एक्टिव हैं। हालांकि उन्होंने पिछले साल खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान ने 2024 में भारत की वर्ल्ड कप जीत के बाद T20I से रिटायरमेंट ले लिया, फाइनल के दिन, जहां उन्होंने बारबाडोस में साउथ अफ्रीका को हराया था। 